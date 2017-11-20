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Эксперт рассказал о вероятной судьбе аргентинской подводной лодки
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    Эксперт рассказал о вероятной судьбе аргентинской подводной лодки

    14:17  20 Ноября 2017
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    Эксперт рассказал о вероятной судьбе аргентинской подводной лодки

    Москва, 20 ноября. Подводная лодка военно-морских сил Аргентины «Сан-Хуан», переставшая выходить на связь 15 ноября, вероятнее всего, погибла. Об этом рассказал председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев. Он также отметил, что в распоряжении ВМС РФ есть средства, способные помочь Аргентине, в поиске субмарины.

    «Будем, конечно, надеяться на лучшее, но, исходя из опыта, если столько дней экипаж не выходит на связь, значит, произошла беда, и мы можем только сопереживать аргентинским гражданам, особенно морякам, членам семей подводников»,  — цитирует РИА Новости Ненашева.

    Эксперт отметил, что в распоряжении российского флота есть технические средства, а главное — опыт проведения спасательных операций, способные помочь Аргентине в обнаружении и подъеме субмарины. Россия может оказать содействие как «по организационной линии, так и по линии инженерной аварийно-спасательной работы», заявил Ненашев. Помощь будет оказана, если поступит соответствующий запрос от властей Аргентины, подытожил эксперт. 

    Эксперт рассказал о вероятной судьбе аргентинской подводной лодки

    Напомним, ранее стало известно, что спутниковые сигналы, полученные, как предполагалось, с субмарины «Сан-Хуан» не смогли указать место ее нахождения. 

    Отметим, на борту подводной лодки находятся сорок четыре моряка, спасением «Сан-Хуана» занимаются самолеты и корабли Военно-морских сил Аргентины, однако поисковую операцию сильно осложняют неблагоприятные погодные условия.  

     

    Автор: Федор Веснин
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    #аргентина #крушение #подводная лодка #сан-хуан
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