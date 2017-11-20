Память подвела: Первый канал уличили в обмане на шоу талантов

Москва, 20 ноября. Блогер Нияз Аксанов обвинил Первый канал в одурачивании зрителей шоу «Я могу». Участники передачи, которую ведет Леонид Якубович, демонстрируют таланты и борются за попадание в «Книгу рекордов России» и 50 тысяч рублей.

22 октября житель Липецка Тимур Иоселиани поражал зрителей уникальной памяти. В течение минуты запомнил трехсот сидящих в студии людей, затем ему показали 200 фотографий незнакомцев, из которых он якобы безошибочно выбрал тех, кто находился в студии. Однако Аксанов в своем ЖЖ утверждает, что Иоселиани ошибся и неправильно указал на одну из зрительниц, пишет «Ура.ру».

Он отыскал ее в соцсети и опубликовал переписку с ней. Оказалось, что женщина с фотографии снимается в эпизодических ролях и участвует в съемках разных передач, но в тот день ее не было в студии: она заболела.

Несмотря на это, Иоселиани якобы правильно опознать «Ольгу Ковалеву», попал в «Книгу рекордов России» и выиграл 50 тысяч рублей.

Как отмечает «Ридус», в июле Первый канал уже уличали в обмане зрителей общественно-политического ток-шоу «Время покажет», посвященном ситуации на Украине, когда на экране появлялись сообщения микроблогеров Twitter,смахивающих на ботов. Первый канал тогда обещал разобраться в случившемся.