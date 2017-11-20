Школьника, рассказавшего о «невинно убиенных солдатах вермахта», назвали «жертвой ЕГЭ»

Николай Десятниченко, старшеклассник из Нового Уренгоя, выступил в немецком бундестаге с докладом о «невинно убиенных в Сталинградском котле солдатах вермахта». И это выступление стало одной из самых обсуждаемых тем понедельника.

Владимир Бортко, первый замглавы думского комитета по культуре, будучи гостем программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», усомнился в том, что молодой человек хоть что-то знает о Сталинградской битве, в которой, как он заявил, были невинно убиенные немцы.

«Я не знаю, где учился этот молодой человек, кто его учил, кто написал ему этот текст дурацкий. Но он достаточно взрослый человек, чтобы понимать, что пишет или читает. Если он это говорит, это означает, что ему никто и ничего не рассказывал о том, что в действительности было, о том, что дошли до Сталинграда те люди, которые хотели завоевать нашу Родину», — сказал режиссер в эфире программы.

Владимир Бортко предложил проверить гимназию, в которой учится Николай.

«А что касается его самого, то его можно только пожалеть. Это зомбированный человек. Не понимает, что говорит, и что с ним будет дальше — непонятно», — сказал зампредседателя комитета Госдумы по культуре.

Писатель Николай Стариков согласился с режиссером в том, что о Сталинградской битве и потерях СССР в годы войны школьник ничего не знает.

«Смертность немецких военнопленных в наших лагерях была на несколько порядков меньше, чем советских солдат в немецких лагерях, потому что мы обращались с немецкими военнопленными максимально хорошо, насколько это было возможно в условиях военного времени. А вот немцы осознанно уморили голодом и холодом несколько миллионов наших солдат», — отметил Николай Стариков.

Он также заявил, что Николай Десятниченко — это жертва ЕГЭ.

«Перед нами жертва ЕГЭ. До тех пор, пока у нас не будет единого учебника истории, вот такие случаи будут все чаще и чаще. Потому что сейчас в учебнике две строчки о Сталинградской битве и две страницы о битве англичан при Эль-Аламейне», — отметил писатель.

Николай Стариков также обратил внимание на то, что в начале своего выступления Николай Десятниченко сообщил, что сотрудничает с одной из немецких общественных организаций, которая и организовала поездку школьников из Нового Уренгоя в Берлин.