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Украина
Неизвестный открыл стрельбу по толпе в Днепре, есть раненые
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    Неизвестный открыл стрельбу по толпе в Днепре, есть раненые

    13:48  20 Ноября 2017
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    Неизвестный открыл стрельбу по толпе в Днепре, есть раненые

    Днепропетровск, 20 ноября. В Днепре неизвестный мужчина в балаклаве открыл стрельбу из помпового ружья по толпе. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города.

    По информации городской полиции, инцидент произошел на стоянке возле магазина.

    По словам исполняющего обязанности руководителя отдела по связям с общественностью патрульной полиции Днепра Павла Карманова, на стоянке возле магазина был обнаружен автомобиль «ВАЗ-2109» с характерными пулевыми отверстиями на заднем крыле.

    Неизвестный открыл стрельбу по толпе в Днепре, есть раненые

    «Также были обнаружены выходные отверстия в районе заднего левого крыла и задней левой блок-фары», — уточнил он. 

    Сообщается, что в результате стрельбы травмы получили четыре человека.

    На данный момент устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего. 

    Напомним, накануне неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Ницце. 

    Автор: Дана Балан
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    #украина #стрельба #днепр #днепропетровск
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