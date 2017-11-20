Неизвестный открыл стрельбу по толпе в Днепре, есть раненые

Днепропетровск, 20 ноября. В Днепре неизвестный мужчина в балаклаве открыл стрельбу из помпового ружья по толпе. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города.

По информации городской полиции, инцидент произошел на стоянке возле магазина.

По словам исполняющего обязанности руководителя отдела по связям с общественностью патрульной полиции Днепра Павла Карманова, на стоянке возле магазина был обнаружен автомобиль «ВАЗ-2109» с характерными пулевыми отверстиями на заднем крыле.

«Также были обнаружены выходные отверстия в районе заднего левого крыла и задней левой блок-фары», — уточнил он.

Сообщается, что в результате стрельбы травмы получили четыре человека.

На данный момент устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Ницце.