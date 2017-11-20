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Россия
ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34 из Новосибирска
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    ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34 из Новосибирска

    13:50  20 Ноября 2017
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    ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34 из Новосибирска

    Новосибирск, 20 ноября. Сегодня очередная партия российский фронтовых бомбардировщиков Су-34 взлетела с аэродрома Новосибирского авиационного завода имени Чкалова и направилась к местам постоянной дислокации. Самолеты были произведены в рамках государственного оборонного заказа 2017 года.

    Как указано в сообщении компании «Сухой», Новосибирский авиазавод в настоящее время в достаточной степени загружен работой по гособоронзаказу; поставки Су-34 в ВКС РФ будут продолжаться до 2020 года.

    ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34 из Новосибирска

    Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ходе конфликта на территории Сирии российские Су-34 «зарекомендовали себя с самой лучшей стороны». В Минобороны РФ заявили также, что новый бомбардировщик от «Сухого» обладает «огромным модернизационным потенциалом».

    Су-34 является фронтовым бомбардировщиком, который способен поражать наземные и надводные объекты противника в любое время суток и при любых погодных условиях, развивая при этом скорость до 1,6 скорости звука. Его дальность полета — до 4000 километров без дозаправки.

    Автор: Валентин Меликов
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