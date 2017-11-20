Цыганова обвинила Бузову и Собчак в романтизации бандитского образа жизни

Москва, 20 ноября. Российская певица Вика Цыганова обрушилась с критикой на законопроект, который предлагает запретить пропаганду криминального образа жизни.

По словам популярной исполнительницы, романтизация бандитского образа жизни является ответом общества на то, что в стране нет справедливости.

«Собчак и Бузова, которых постоянно транслируют на ТВ — это то самое уродство, которое заставляет людей уходить в иллюзию борьбы, в поиск Робин Гудов», — заявила Цыганова Ura.Ru.

Она считает, что россиянам показывают только богатых и обеспеченных людей, который пропагандируют ценности по типу «Будь звездой» и «Бери от жизни все». Подобное не может не раздражать людей, уверена Цыганова.

Артистка также считает, что запретами ничего не добьешься. В качестве примера она привела перестройку, когда власти запретили водку. В итоге граждане начали употреблять опасный суррогат.