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Общество
Цыганова обвинила Бузову и Собчак в романтизации бандитского образа жизни
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    Цыганова обвинила Бузову и Собчак в романтизации бандитского образа жизни

    14:02  20 Ноября 2017
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    Цыганова обвинила Бузову и Собчак в романтизации бандитского образа жизни

    Москва, 20 ноября. Российская певица Вика Цыганова обрушилась с критикой на законопроект, который предлагает запретить пропаганду криминального образа жизни.

    По словам популярной исполнительницы, романтизация бандитского образа жизни является ответом общества на то, что в стране нет справедливости.

    «Собчак и Бузова, которых постоянно транслируют на ТВ — это то самое уродство, которое заставляет людей уходить в иллюзию борьбы, в поиск Робин Гудов», — заявила Цыганова Ura.Ru.

    Она считает, что россиянам показывают только богатых и обеспеченных людей, который пропагандируют ценности по типу «Будь звездой» и «Бери от жизни все». Подобное не может не раздражать людей, уверена Цыганова.

    Цыганова обвинила Бузову и Собчак в романтизации бандитского образа жизни

    Артистка также считает, что запретами ничего не добьешься. В качестве примера она привела перестройку, когда власти запретили водку. В итоге граждане начали употреблять опасный суррогат.

    Автор: Дима Оленин
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    #бузова #цыганова
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