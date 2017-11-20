Где радиобуй и кто звонил по спутниковому: поиски «Сан-Хуана» идут пятые сутки

Минувшие выходные ознаменовались несколькими сообщениями о чрезвычайных происшествиях на море. Так, 18 ноября очередной ракетный эсминец из состава Седьмого флота США (на сей раз им стал USS Benfold) столкнулся с гражданским судном, в роли которого выступил японский буксир. В тот же день у порта Находка судно «Залив Америка» совершило навал на газовоз «Федор Литке».

Однако особого внимания общественности эти ЧП не привлекли, что легко объяснимо. И по размаху, и по драматичности они никак не могли соперничать с развернувшейся у побережья Патагонии международной операцией по поиску и спасению аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан».

Субмарина идет на север

Известные на данный момент обстоятельства случившегося выглядят следующим образом.

S-42 San Juan — аргентинская дизель-электрическая подводная лодка проекта TR-1700, 18 марта 1982 года заложенная в германском Эмдене и 19 ноября 1985 года вошедшая в состав Armada de la República Argentina.

Длина подводной лодки составляла 66 метров, ширина — 7,7 метра, полное подводное водоизмещение — 2264 тонн, предельная глубина погружения — 300 метров, максимальная скорость надводного/подводного хода — 15/25 узлов, автономность плавания — 30 суток, вооружение — 6 носовых торпедных аппаратов и 22 торпеды.

Штатная численность экипажа «Сан-Хуана» на момент вступления в строй — 29 человек, включая 5 офицеров. В дополнение к экипажу лодка, в случае сокращения запаса торпед, могла принять на борт еще до 30 человек.

В 2007–14 годах «Сан-Хуан» прошел средний ремонт на предприятии Astillero Ministro Manuel Domecq García в Буэнос-Айресе. Продолжительный срок ремонтных работ объяснялся серьезным сокращением средств, выделяемых на нужды ВМС Аргентины, и хронической нехваткой на верфи квалифицированного персонала.

Те же обстоятельства привели к тому, что на ноябрь 2017 года из трех имевшихся у аргентинцев подводных лодок боеспособным оставался только «Сан-Хуан». Остальные две (однотипная с «Сан-Хуаном» S-41 Santa Cruz и более старая S-31 Salta проекта 209/1100) находились в ремонте.

После своего возвращения в строй в 2014 году, «Сан-Хуан» привлекался командованием ВМС к патрулированию исключительной экономической зоны Аргентины, обучению курсантов-подводников и восстановлению навыков управления подводным кораблем у членов экипажа застрявшей в ремонте субмарины S-41.

6 ноября «Сан-Хуан» совершил показательное погружение, имея на борту представителей администрации провинции Огненная Земля. 13 ноября 2017 года лодка покинула Ушуаю и начала межбазовый переход к пункту своего постоянного базирования в Мар-дель-Плате.

В этот момент на борту лодки, помимо сокращенного до 32 человек штатного экипажа, находилось еще 12 человек. О том, были ли они курсантами, подводниками с «Санта-Круса» или специалистами по отладке корабельных систем, информация отсутствует.

Так или иначе, на «Сан-Хуане» в океан вышло 44 человека, включая первую в истории Аргентины женщину-подводника Элиану Марию Кравчик. Командовал «Сан-Хуаном» капитан 2 ранга (capitan de fragata) Педро Мартин Фернандес — опытный моряк, отличный семьянин и отец троих детей. Согласно плану перехода, лодка должна была добраться до Мар-дель-Платы 20-го или 21 ноября.

К среде лодка преодолела примерно половину маршрута. 15 ноября в 00:30 «Сан-Хуан» доложил, что следует курсом 015 градусов, имея ход в 5 узлов. Переданные «Сан-Хуаном» координаты показывали, что лодка в этот момент находилась в 240 милях на северо-восток от Пуэрто-Десеадо на траверзе залива Сан-Хорхе.

В каком положении следовала в этот момент лодка (надводном или подводном), осталось неизвестным. Командование ВМС Аргентины в этот момент было поглощено проведением комплексных учений в заливе Сан-Хорхе, поэтому на берегу приняли дежурное донесение лодки к сведению и тут же забыли о нем.

Молитвы и домыслы

Командование ВМС Аргентины вспомнило о «Сан-Хуане» только к утру 16 ноября, когда на берегу сообразили, что лодка пропустила несколько сеансов связи и на позывные не откликается. Для прояснения ситуации в район предполагаемого нахождения лодки отправили самолеты Grumman S-2 Tracker и B200 Cormoran, которые субмарину не нашли.

После этого в Мар-дель-Плате забеспокоились всерьез. О ЧП доложили президенту Аргентины Маурисио Макри. Береговые РЛС перевели на усиленный режим дежурства. На следующие вдоль берега Патагонии суда стали рассылаться запросы о возможном контакте с пропавшей подлодкой. Береговые и корабельные радиостанции ВМС Аргентины принялись вызывать «Сан-Хуан» на всех возможных частотах.

Когда эти меры не принесли результата, вечером 16 ноября к точке, из которой лодка радировала утром 15 ноября, направились аргентинские боевые корабли — эсминец Sarandí, а также корветы Rosales и Drummond. В заданный квадрат они прибыли уже в темноте, так что к полноценному поиску с задействованием палубного вертолета удалось приступить лишь с рассветом 17 ноября.

К этому моменту проживавшие в Мар-дель-Плате родные и близкие членов экипажа «Сан-Хуана» сообразили, что происходит что-то не то. Под градом все более тревожных звонков командование ВМС было вынуждено признаться, что с лодкой потеряна связь. В твиттере Armada Argentina появилось сообщение: «ВМС выполняет операции по возобновлению связи с подводной лодкой «Сан-Хуан», с которой была потеряна связь во время перехода лодки из порта Ушуая в Мар-дель-Плату. Самолеты и корабли ВМС находятся в районе последнего известного положения подлодки».

Этот текст вызвал эффект разорвавшейся бомбы. В командование ВМС Аргентины «вцепились» не только родственники подводников «Сан-Хуана», но и представители СМИ. Все требовали подробностей. Поскольку продолжительное время их не было, интернет-ресурсы ожидаемо наполнились многочисленными молитвами и… домыслами. Из последних желающие могли почерпнуть массу любопытной, но совершенно бесполезной информации.

Например, что подлодка «уже найдена на глубине в 70 метров», но «власти скрывают». Что на субмарине случился пожар или взрыв в аккумуляторной батарее, и, обесточенная, она теперь без хода и связи где-то в океане беспомощно дрейфует/лежит на дне. Что в исчезновении лодки виновата Элиана Мария Кравчик, посмевшая «попрать» древнее правило «женщина на корабле — к несчастью». Что к исчезновению лодки причастны англичане (а кто же еще-то, после войны за Фолкленды?!). Что «Сан-Хуан» во время ремонта в Буэнос-Айресе из-за нехватки средств (их, конечно же, разворовали), «подлатали кое-как, так что ржавая подлодка текла как решето».

Вся эта вакханалия вкупе с затяжным молчанием командования ВМС довольно быстро довела состояние родственников подводников «Сан-Хуана» до критического состояния. Чтобы как-то сбить накал страстей, президент Аргентины распорядился немедленно организовать оказание психологической помощи семьям подводников.

«Страна с тобой!»

Пока аргентинские самолеты, эсминец и корветы безрезультатно прочесывали Южную Атлантику, ВМС наконец-то подготовили официальное сообщение, которое вечером 17 ноября озвучил представитель военно-морского командования Энрике Бальби. В частности он заявил:

«Возможно, что сейчас корабль все еще направляется на север, однако это — лишь гипотеза. Мы все еще пытаемся обнаружить подлодку с помощью радаров и с воздуха, а также всеми другими возможными способами, которые есть в нашем распоряжении».

Отвечая на вопрос о том, почему до сих пор лодка не выходит на связь, Бальби предположил, что в связи с сильным волнением на поверхности (волны высотой до 4 метров), «Сан-Хуан» мог попробовать переждать плохие метеоусловия на глубине, что, в свою очередь, затруднило поддержание радиосвязи с субмариной.

Бальби подчеркнул: если бы на «Сан-Хуане» возникла какая-то серьезная нештатная ситуация, включая выход из строя радиоаппаратуры, то, согласно инструкциям, подлодка должна была сразу всплыть. По мнению аргентинских журналистов, эта фраза Бальби подтвердила, что командование ВМС Аргентины не располагало точными данными, в каком положении находился «Сан-Хуан» утром 15 ноября — надводном или подводном.

Сразу после выступления Бальби средства информации Аргентины призвали все радиостанции и всех радиолюбителей страны предельно внимательно прослушивать частоты экстренной связи с «Сан-Хуаном». Соответствующий список радиочастот был рассекречен и предан огласке.

США, Великобритания, Чили, Уругвай, Бразилия и Перу выразили желание оказать помощь в поиске пропавшей аргентинской субмарины. Маурисио Макри объявил, что Аргентина с благодарностью эти предложения принимает. «Мы обязаны использовать все национальные и международные ресурсы, которые будут необходимы для обнаружения подлодки «Сан-Хуан» как можно скорее», — написал президент Аргентины в своем твиттере.

Наступило 18 ноября. Никаких следов S-42 все еще не было обнаружено. К поискам лодки подключился NASA Р-3В, ранее осуществлявший исследования Антарктики, и еще один американский самолет — патрульный Boeing P-8A Poseidon. Началась подготовка к отправке в Аргентину базирующегося в Сан-Диего дистанционно управляемого подводного спасательного аппарата Submarine Rescue Diving and Recompression System.

Бразильцы задействовали над Атлантикой свои самолеты Casa C-295, Lockheed P-3 Orion и SC-105 Amazonas, а позже добавили к ним фрегат, ледокол и спасательное судно. Англичане выслали на помощь аргентинцам патрульный корабль Protector. Командование ВМС Аргентины, в свою очередь, также задействовало новые средства в поисково-спасательной операции.

Постепенно аргентинцы отправили в океан практически все, что было под рукой, включая два гидрографических судна, «усиленные» четверкой рыболовных судов, оборудованных гидролокаторами. К вечеру 18 ноября командование ВМС Аргентины объявило, что обследовано уже 80% водной поверхности в районе поисков, но «Сан-Хуан» не обнаружен…

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад досрочно прекратил свой визит в Канаду, чтобы лично возглавить поиски подлодки. Президент Аргентины прилетел из своей резиденции Чападамаль в Мар-дель-Плату и отправился на встречу с родными и близкими подводников «Сан-Хуана».

Пока Макри молился вместе с членами семей подводников, церковная служба неоднократно прерывалась криками «Сан-Хуан», мы хотим, чтобы ты вернулся!» и «Мы найдем тебя! Страна с тобой!» Позже поступило сообщение, что Папа Римский Франциск также горячо молится о спасении экипажа аргентинской подводной лодки…

Надежда слабеет

Несмотря на постоянное наращивание сил, задействованных в поисках субмарины, проведение таковых становилось все более затруднительным. Высота волн восточнее залива Сан-Хорхе выросла до 6–8 метров. Побережье в районе Мар-дель-Платы накрыл штормовой ветер.

Начальник военно-морской базы в Мар-дель-Плате контр-адмирал Габриэль Гонсалес пессимистично сообщил, что площадь зоны поисков составляет порядка 43000 км², а непогода продлится минимум до вторника 21 ноября.

Четвертую ночь с момента исчезновения «Сан-Хуана» Аргентина провела по большей части в тягостном молчании. Даже число самозванных «экспертов», готовых в интернете озвучить любую версию произошедшего с субмариной, сошло на нет. Надежд на благоприятный исход поисков становилось все меньше…

Тем неожиданней и радостней была появившаяся под утро 19 ноября и позже подтвержденная министром обороны Аргентины информация о попытках «Сан-Хуана» выйти на связь. По словам сотрудников военного ведомства, они обнаружили, что 18 ноября семь раз фиксировались попытки работы спутникового телефона с борта S-42.

«Звонки продолжительностью от 4 до 36 секунд были получены в период с 10:52 (16:52 мск) до 15:42 (21:42 мск) на разных базах ВМС Аргентины, однако контакт не был установлен, — уточнили в минобороны. После чего добавили: — При содействии американской компании, специализирующейся на спутниковой связи, мы ведем работу по определению точного местоположения источника сигналов в связи с предположением, что речь может идти о подводной лодке, на борту которой находятся 44 члена экипажа».

Сообщение минобороны вызвало настоящую эйфорию,.. которая к вечеру 19 ноября сменилась горьким пессимизмом. Даже когда СМИ опубликовали имена 39 подводников из числа 44, бывших 13 ноября на борту «Сан-Хуана», после чего выяснилось, что часть имен и фамилий указаны неправильно, почти никто не выразил из-за этого раздражения…

Люди устали надеяться, а «Сан-Хуан» оставался ненайденным. Поздним вечером 19 ноября контр-адмирал Габриэль Гонсалес сообщил, что у него нет данных, подтверждающих озвученную утром воскресенья Оскаром Акуадом информацию о попытках экипажа «Сан-Хуана» связаться с берегом через спутник.

Вопросы без ответов

По состоянию на 8:00 20 ноября, случившееся с аргентинской субмариной продолжает оставаться тайной.

Район исчезновения лодки не только постоянно осматривается самолетами и кораблями, через него еще и столь же постоянно следуют гражданские суда. Кроме предназначенных для аварийной связи спутниковых телефонов и УКВ-радиостанций, имеющих автономные источники питания, подводная лодка была оборудована аварийным радиобуем КОСПАС-САРСАТ.

После активации (автоматически или вручную) он начинает излучать в импульсном режиме сигнал бедствия, который ретранслируется на береговой центр через низкоорбитальные и геостационарные спутники. Это позволяет не только определить, какой конкретно корабль терпит бедствие, но и по доплеровскому сдвигу частоты на низкоорбитальных спутниках вычислить координаты места происшествия.

Также буй может быть использован для ближнего поиска авиационными поисково-спасательными средствами. Т.е. попав в аварийную ситуацию, экипажу «Сан-Хуана» достаточно было отдать (если лодка была под водой) или просто включить (если лодка была на поверхности) радиобуй, после чего все вокруг узнали бы и название аварийного корабля, и само место аварии.

Вывод? Если бы «Сан-Хуан», будучи в надводном положении, внезапно лишился хода и возможности использовать штатные средства радиосвязи, он уже неминуемо должен был быть обнаружен. Ну, а раз он все еще не обнаружен, значит, лодка, скорее всего, находится под водой.

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Может ли все это время «Сан-Хуан» двигаться в подводном положении? Технически может. Лодка в подводном положении под РДП обладает возможностью идти довольно долго. Да и на одних электродвигателях с ходом в 6 узлов «Сан-Хуан» может пройти 460 миль. Но представить, что командир «Сан-Хуана» внезапно для всех решил не только уйти под воду, но и сознательно перейти в режим полного радиомолчания, — это, по мнению ВМС Аргентины — чистой воды сумасшествие.

Могли ли погубить «Сан-Хуан» техническая неисправность и/или ошибочные действия экипажа? Могли. Море жестоко и не прощает ошибок. Доказательством тому — длинный список погибших в мирное время субмарин. Но если «Сан-Хуан» лег на дно, то кто тогда с него дозванивался через спутник 18 ноября? И почему не сработал аварийный радиобуй?

Мог ли «Сан-Хуан» угодить под случайный таран грузового судна? Мог. Но почему тогда отсутствует сообщение от второго участника столкновения? Плюс к этому — все те же два вопроса. Первый — кто дозванивался с затонувшей лодки 18 ноября? Второй — куда делся радиобуй КОСПАС-САРСАТ?

Отсутствие радиобуя намекает на то, что экипаж лодки оказался лишен возможности его использовать. Буй сорвало штормовой волной до его активации? Лодка погибла так быстро, что у экипажа не осталось времени отдать буй? И снова: кто же тогда, используя спутниковый телефон «Сан-Хуана» дозванивался до аргентинских военно-морских баз? Да и были ли на самом деле эти звонки?

Могла ли лодка лечь на дно на глубине меньшей, чем предельные для «Сан-Хуана» 300 метров? Могли ли члены экипажа успешно покинуть затонувшую лодку и самостоятельно подняться на поверхность? Мог ли кто-нибудь из них после этого попытаться использовать спутниковый телефон? Сколько человек может продержаться в спасательном костюме посреди штормовой Южной Атлантики? Сколько времени могут протянуть те, кто остался в отсеках? И, черт возьми, почему не сработал буй?!..

Вопросов больше, чем ответов. Когда станет известно местонахождение «Сан-Хуана»? Может быть — сегодня, а, может быть — завтра. Или — через годы.

Израильтяне, например, свою пропавшую в 1968-м в Средиземном море подводную лодку «Дакар» искали более 30 лет. Конечно, с тех пор поисковые технологии заметно продвинулись вперед, но и Южная Атлантика — это не Средиземка… Единственное, что при таких обстоятельствах остается участникам поисково-спасательной операции, это искать. Искать и надеяться. Даже вопреки мнению профессиональных подводников о том, что шансов на спасение у экипажа «Сан-Хуана» не осталось.