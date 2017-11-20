«Лицо национального позора»: россиян возмутили извинения школьника перед Бундестагом

Москва, 20 ноября. Речь ямальского школьника Николая Десятниченко, который выступил перед немецким бундестагом с покаянием за погибших в России солдат вермахта, которые, по его версии, «были простыми людьми и не хотели войны», привлекла внимание пользователей социальных сетей. Многие россияне в Интернете отнеслись к провокационным заявлениям гимназиста из Нового Уренгоя, как к личному оскорблению.

«Интересно, как теперь он будет в России жить, спокойно дальше смотреть в глаза старикам?» — задаются вопросом люди, посмотревшие выступление школьника.

«Прости нас, Адольф», – Николай Десятниченко из Нового Уренгоя — Илиас Меркури (@imerkouri) November 20, 2017

Многие выступают за жесткие кары — причем не только в отношении читавшего свою прочувствованную речь с бумажки молодого человека, но и в отношении его родителей и учителей. Всех их предложили лишить гражданства России, или, в лучшем случае, отдать под суд. Народное мнение сочло именно учителей ответственным за слова мальчика.

«Мы теперь знаем, как выглядит молодое лицо нашего национального позора, — подчеркивают в Сети. — Молодых использовали. Надо разбираться со взрослыми, которые так мило учат управляться с частями исторических фактов».

«Дело Геббельса живее всех живых, растим предателей, — возмущаются пользователи Facebook. — Уволить учителя истории, который его обучал и всыпать ему, и его родителям как следует».

Екатеринбургский блогер Сергей Колясников написал обращение в ФСБ в связи с выступлением Десятникова. Он обратил внимание на то, что выступление школьника состоялось в рамках программы международного обмена, который поддерживает немецкая компания Wintershall. Блогер попросил ФСБ дать оценку заявлениям школьника применительно к статье УК РФ «Реабилитация нацизма».