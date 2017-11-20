Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак: на юге Багдада прогремел взрыв, есть пострадавшие
Общество
«Лицо национального позора»: россиян возмутили извинения школьника перед Бундестагом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Лицо национального позора»: россиян возмутили извинения школьника перед Бундестагом

    14:42  20 Ноября 2017
    733

    «Лицо национального позора»: россиян возмутили извинения школьника перед Бундестагом

    Москва, 20 ноября. Речь ямальского школьника Николая Десятниченко, который выступил перед немецким бундестагом с покаянием за погибших в России солдат вермахта, которые, по его версии, «были простыми людьми и не хотели войны», привлекла внимание пользователей социальных сетей. Многие россияне в Интернете отнеслись к провокационным заявлениям гимназиста из Нового Уренгоя, как к личному оскорблению.

    «Интересно, как теперь он будет в России жить, спокойно дальше смотреть в глаза старикам?» — задаются вопросом люди, посмотревшие выступление школьника.

    «Лицо национального позора»: россиян возмутили извинения школьника перед Бундестагом

    Многие выступают за жесткие кары — причем не только в отношении читавшего свою прочувствованную речь с бумажки молодого человека, но и в отношении его родителей и учителей. Всех их предложили лишить гражданства России, или, в лучшем случае, отдать под суд. Народное мнение сочло именно учителей ответственным за слова мальчика.

    «Мы теперь знаем, как выглядит молодое лицо нашего национального позора, — подчеркивают в Сети. — Молодых использовали. Надо разбираться со взрослыми, которые так мило учат управляться с частями исторических фактов».

    «Дело Геббельса живее всех живых, растим предателей, — возмущаются пользователи Facebook. — Уволить учителя истории, который его обучал и всыпать ему, и его родителям как следует».

    Екатеринбургский блогер Сергей Колясников написал обращение в ФСБ в связи с выступлением Десятникова. Он обратил внимание на то, что выступление школьника состоялось в рамках программы международного обмена, который поддерживает немецкая компания Wintershall. Блогер попросил ФСБ дать оценку заявлениям школьника применительно к статье УК РФ «Реабилитация нацизма».

    «В России «примиряться» с гитлеровцами, убившими десятки миллионов наших сограждан, не выйдет, — написал блогер. — И гнилые подходцы вида «не все эсэсовцы были плохие, многие не хотели воевать» — оставьте Европе. Или Украине, на худой конец».

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть