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Украина
В МВФ рассказали о ходе переговоров с Киевом по дефицитному бюджету
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    В МВФ рассказали о ходе переговоров с Киевом по дефицитному бюджету

    13:33  20 Ноября 2017
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    В МВФ рассказали о ходе переговоров с Киевом по дефицитному бюджету

    Киев, 20 ноября. Международный валютный фонд сообщил о продолжении переговоров с Киевом по согласованию проекта бюджета Украины с дефицитом в размере 2,5% ВВП.

    Напомним, в сентябре киевские власти согласовали проект главного финансового документа с дефицитом в размере 2,4%. Расчеты вели исходя из курса 29,3 гривны за один доллар. На безопасность и оборону, по словам министра финансов Украины Александра Данилюка, планируется выделить 5% ВВП.

    Приоритетными сферами он также назвал образование, медицина, соцсфера, децентрализацию, поддержку фермеров,а также возведение новых дорог и ремонт старых. 

    С 9 по 17 ноября Украину посетила миссия МВФ для обсуждения проекта. Сегодня в организации сообщили, что обсуждение будет продолжаться в следующие недели.

    Переговоры будут вести, «чтобы обеспечить соответствие в принятом бюджете показателя дефицита объема в 2,5 процента ВВП, который согласован программой экономических реформ Украины, поддерживаемой фондом».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #киев #украина #бюджет #мвф #миссия
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