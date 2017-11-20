В МВФ рассказали о ходе переговоров с Киевом по дефицитному бюджету

Киев, 20 ноября. Международный валютный фонд сообщил о продолжении переговоров с Киевом по согласованию проекта бюджета Украины с дефицитом в размере 2,5% ВВП.

Напомним, в сентябре киевские власти согласовали проект главного финансового документа с дефицитом в размере 2,4%. Расчеты вели исходя из курса 29,3 гривны за один доллар. На безопасность и оборону, по словам министра финансов Украины Александра Данилюка, планируется выделить 5% ВВП.

Приоритетными сферами он также назвал образование, медицина, соцсфера, децентрализацию, поддержку фермеров,а также возведение новых дорог и ремонт старых.

С 9 по 17 ноября Украину посетила миссия МВФ для обсуждения проекта. Сегодня в организации сообщили, что обсуждение будет продолжаться в следующие недели.

Переговоры будут вести, «чтобы обеспечить соответствие в принятом бюджете показателя дефицита объема в 2,5 процента ВВП, который согласован программой экономических реформ Украины, поддерживаемой фондом».