Украинский телеведущий заявил, что людей провоцируют бежать из страны

Киев, 20 ноября. Власти Украины создают на территории страны условия, побуждающие жителей эмигрировать. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne рассказал телеведущий Вячеслав Пиховшек.

«Возникает предположение, что наших людей провоцируют бежать отсюда. Бежать куда угодно от медицинской реформы, от образовательной реформы. Бежать в Россию, бежать в Польшу для того, чтобы освободить место кому-то», — цитирует Пиховшека «ПолитНавигатор».

При этом телеведущий признался, что не знает, для кого именно освобождается место на Украине. В то же время у него нет сомнений, что Украине не стать аграрным супергосударством, потому что большого количества желающих инвестировать в украинскую экономику, в том числе в аграрный комплекс страны, не наблюдается. Пиховшек отметил, что таким образом, по его мнению, Украину «выдавливают».