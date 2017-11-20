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Украина
Украинский телеведущий заявил, что людей провоцируют бежать из страны
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    Украинский телеведущий заявил, что людей провоцируют бежать из страны

    13:47  20 Ноября 2017
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    Украинский телеведущий заявил, что людей провоцируют бежать из страны

    Киев, 20 ноября. Власти Украины создают на территории страны условия, побуждающие жителей эмигрировать. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne рассказал телеведущий Вячеслав Пиховшек. 

    «Возникает предположение, что наших людей провоцируют бежать отсюда. Бежать куда угодно от медицинской реформы, от образовательной реформы. Бежать в Россию, бежать в Польшу для того, чтобы освободить место кому-то», — цитирует Пиховшека «ПолитНавигатор».

    При этом телеведущий признался, что не знает, для кого именно освобождается место на Украине. В то же время у него нет сомнений, что Украине не стать аграрным супергосударством, потому что большого количества желающих инвестировать в украинскую экономику, в том числе в аграрный комплекс страны, не наблюдается. Пиховшек отметил, что таким образом, по его мнению, Украину «выдавливают».   

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #эмиграция #условия
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