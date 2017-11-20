Путин поздравил главу ФНС с грядущим Днем работника налоговых органов России

Москва, 20 ноября. Глава российской Федерации Владимир Путин отметил, что России необходима успешная работа налоговых органов. Об этом российский лидер заявил на встрече с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.

По информации, опубликованной на официальном сайте Кремля, российский президент поздравил руководителя ведомства и всех сотрудников службы с приближающимся профессиональным праздником, который отмечается 21 ноября.

«Поздравляю Вас и всех Ваших сотрудников с профессиональным праздником», — следует из сообщения.

Путин пожелал Мишустину и сотрудникам ведомства всего доброго и успехов.

«Ваши успехи нам очень нужны», — подчеркнул лидер России.

Отмечается, что глава ФНС доложил президенту об итогах работы налоговых органов в текущем году.

Напомним, 21 ноября отмечается День работника налоговых органов России.

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