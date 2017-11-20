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Алексей Ягудин: Олимпийская медаль – это прошлая глава жизни, сейчас я живу в новой
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    Алексей Ягудин: Олимпийская медаль – это прошлая глава жизни, сейчас я живу в новой

    13:31  20 Ноября 2017
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    Алексей Ягудин: Олимпийская медаль – это прошлая глава жизни, сейчас я живу в новой

    Одновременно с Международным культурным форумом Санкт-Петербург принял еще и образовательный форум для школьников и абитуриентов на площадке выставочного комплекса «Ленэкспо». Некоторые гости успели выступить и на первом, и на втором мероприятии; так, российский фигурист Алексей Ягудин после вдохновляющей мотивационной лекции для молодежи отправился восхищать аудиторию культурного форума драматическим спектаклем «Ромео и Джульетта» на льду. О главном российском недострое, внутренней волне оптимизма и о том, где хранятся олимпийские медали Ягудина – в материале Федерального агентства новостей.

    Алексей Ягудин выступает легко и с удовольствием – сказывается опыт мотивационных лекций, с которыми он ездит по стране. За свое олимпийское первенство не цепляется и в разговоре со студентами лишь вскользь касается этой победы.

    «В свое время это был катализатор, но сейчас это уже прошлая глава. Я даже не знаю, в каком ящике лежат мои медали в доме моей мамы в Петербурге, – признается фигурист. – Мы ведь пишем жизнь главу за главой с собой в главной сквозной роли. Я сейчас в другой главе, где в приоритете – семья, мои дочери и их будущее».

    Алексей Ягудин: Олимпийская медаль – это прошлая глава жизни, сейчас я живу в новой

    Именно «непобеда» на Олимпийских играх (точнее, серебряная, а не золотая медаль в Солт-Лейк-Сити), по мнению Алексея Ягудина, позволила  другому звездному российскому фигуристу Илье Авербуху сфокусироваться на продюсировании и режиссуре ледовых шоу, где он стал профессионалом своего дела.

     «Может, именно это позволило ему найти другое видение того, что вообще можно делать на льду, – говорит Ягудин. – Я счастлив и благодарен этому нашему Карабасу Барабасу за то, что он лет 12 назад забрал наши паспорта, и теперь я – часть не просто команды, но его семьи театрального шоу. Заметьте, это говорит вам одиночник фигурного катания, но ко мне пришло понимание: в одиночку подняться наверх невозможно, и сейчас я оценил работу в команде».

    Разумеется, школьники ждут советов «за жизнь», и Ягудин их щедро раздает. «Меня бесят отговорки вроде «я не успел чем-то заняться», – считает фигурист. – В этой жизни и можно и необходимо попробовать все!». Саму жизнь он метафорично сравнивает с «российским недостроем без лифта», и подниматься наверх всем придется своим ходом – своими поступками и трудом.

    «Да, можно и вниз спуститься, но ты там уже был, это неинтересно, – рассуждает Алексей. – Интересно подняться, чтобы увидеть обзор с высоты твоей жизни».

    Алексей Ягудин: Олимпийская медаль – это прошлая глава жизни, сейчас я живу в новой

    На образовательном форуме стенды петербургских вузов предлагают на выбор десятки профессий, и будущие абитуриенты немного растерянно ходят между творческими, техническими, медицинскими, кораблестроительными экспонатами выставки. На тему выбора профессии знаменитый лектор посоветовал им одно – найти профессию, которая «не только даст финансовую поддержку, но от которой и будет тепло на душе». Порекомендовал добавить к этому, и к жизни в целом, внутреннюю волну оптимизма, чтобы все задуманное получалось.

    «Я схожу с ума по оптимизму, – говорит Ягудин. – Не люблю людей, которые сомневаются, спрашивают: «А у тебя получится? А ты уверен?» У меня получится, я уверен. Поэтому я успеваю на все свои рейсы, мне первому приходят коньки из багажа, и случается так, как я загадал. Так что будьте оптимистами!»

    Школу фигурного катания, названную в честь самого себя, Алексей Ягудин открывать пока не собирается, но пообещал выступать на льду, «пока ноги носят» и пригласил всех на очередной спектакль в рамках культурного форума во Дворце спорта «Юбилейный».

    На образовательном форуме также выступили амбассадор всемирных забегов Wings for Life World Run Кирилл Цветков, соорганизатор проекта «Бешеная сушка» Юлия Смольная, известные блогеры и борцы за экологичный образ жизни. Специально для гостей образовательного форума записала видеообращение директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

    Санкт-Петербургский образовательный форум проходит в рамках Недели науки и профессионального образования Санкт-Петербурга с подачи правительства города, комитета по науке и высшей школе при поддержке акционерного банка «РОССИЯ» и проекта «Алые паруса».

    Ведущие вузы города представляют современные образовательные направления, а потенциальные работодатели рассказывают об актуальных вакансиях и стажировках, дают советы по трудоустройству молодым специалистам.

    Автор: Евгения Авраменко
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    #образование #общество #ягудин
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