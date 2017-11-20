Полицейские проверят информацию о сожженных в Красноярске щенках

Красноярск, 20 ноября. Полицейские Красноярска проверят информацию о подростках, которые сожгли нескольких щенков. Ранее сведения об изуверском поступке молодых людей распространили региональные СМИ.

«Будут установлены все обстоятельства, после чего принято процессуальное решение», — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Красноярска Екатерина Росицкая.

Она подчеркнула, что это не первый случай жестокого обращения с животными на территории города. Виновным в предыдущих эпизодах, отметила Росицкая, не удавалось уйти от наказания.

Напомним, ранее красноярские СМИ сообщили, что молодые люди пришли к гаражам на улице Вильского в Октябрьском районе Красноярска и там облили нескольких щенков бензином, а затем подожгли их. Перенести истязание удалось только одному щенку — сейчас его лечением занимаются врачи-ветеринары. При этом сколько животных погибло, а также сколько мучителей принимало участие в пытке, не сообщается.

Отметим, статья Уголовного кодекса РФ о жестоком обращении с животными предполагает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы. Кроме того, в особом случае суд может также ограничить свободу виновного на срок до года или поместить его под арест на срок до шести месяцев.



