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Полицейские проверят информацию о сожженных в Красноярске щенках
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    Полицейские проверят информацию о сожженных в Красноярске щенках

    13:24  20 Ноября 2017
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    Полицейские проверят информацию о сожженных в Красноярске щенках

    Красноярск, 20 ноября. Полицейские Красноярска проверят информацию о подростках, которые сожгли нескольких щенков. Ранее сведения об изуверском поступке молодых людей распространили региональные СМИ. 

    «Будут установлены все обстоятельства, после чего принято процессуальное решение»,  —  сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Красноярска Екатерина Росицкая.

    Она подчеркнула, что это не первый случай жестокого обращения с животными на территории города. Виновным в предыдущих эпизодах, отметила Росицкая, не удавалось уйти от наказания.

    Напомним, ранее красноярские СМИ сообщили, что молодые люди пришли к гаражам на улице Вильского в Октябрьском районе Красноярска и там облили нескольких щенков бензином, а затем подожгли их. Перенести истязание удалось только одному щенку — сейчас его лечением занимаются врачи-ветеринары. При этом сколько животных погибло, а также сколько мучителей принимало участие в пытке, не сообщается.  

    Отметим, статья Уголовного кодекса РФ о жестоком обращении с животными предполагает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы. Кроме того, в особом случае суд может также ограничить свободу виновного на срок до года или поместить его под арест на срок до шести месяцев.


     

    Автор: Федор Веснин
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    #красноярск #живодеры #щенки
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