Власти Нового Уренгоя заинтересовались речью школьника про «невинноубиенных бойцов вермахта»

Новый Уренгой, 20 ноября. В администрации Нового Уренгоя проходит закрытое заседание после речи школьника городской гимназии с трибуны Бундестага о немецких солдатах, погибших во время Второй мировой войны, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В администрацию Нового Уренгоя поступило письменное обращение из прокуратуры по поводу мероприятия, которое накануне, 19 ноября, прошло в Бундестаге Германии. Российские школьники в честь Дня народной скорби в Германии выступили с речью о жертвах войн и государственного насилия.

Выступление Николая Д. про «невинноубиенных бойцов вермахта», как пишут об этом ряд СМИ, вызвало общественный резонанс. Некоторые журналисты преподнесли это как «покаяние школьника в Бундестаге», упустив факт того, что выступление было направлено против войн в целом.

В настоящий момент в администрации Нового Уренгоя проходит закрытое совещание по этому вопросу.