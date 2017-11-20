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Власти Нового Уренгоя заинтересовались речью школьника про «невинноубиенных бойцов вермахта»
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    Власти Нового Уренгоя заинтересовались речью школьника про «невинноубиенных бойцов вермахта»

    13:35  20 Ноября 2017
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    Власти Нового Уренгоя заинтересовались речью школьника про «невинноубиенных бойцов вермахта»

    Новый Уренгой, 20 ноября. В администрации Нового Уренгоя проходит закрытое заседание после речи школьника городской гимназии с трибуны Бундестага о немецких солдатах, погибших во время Второй мировой войны, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    В администрацию Нового Уренгоя поступило письменное обращение из прокуратуры по поводу мероприятия, которое накануне, 19 ноября, прошло в Бундестаге Германии. Российские школьники в честь Дня народной скорби в Германии выступили с речью о жертвах войн и государственного насилия.

    Выступление Николая Д. про «невинноубиенных бойцов вермахта», как пишут об этом ряд СМИ, вызвало общественный резонанс. Некоторые журналисты преподнесли это как «покаяние школьника в Бундестаге», упустив факт того, что выступление было направлено против войн в целом.

    Власти Нового Уренгоя заинтересовались речью школьника про «невинноубиенных бойцов вермахта»

    В настоящий момент в администрации Нового Уренгоя проходит закрытое совещание по этому вопросу.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #жертвы #вторая мировая война #школьник #бундестаг #выступление #новый уренгой
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