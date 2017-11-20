Хомс: к режиму перемирия присоединились три населенных пункта

Москва, 20 ноября. Военное ведомство России сообщило о подписании новых соглашений о соблюдении перемирия в Сирии.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в результате переговоров к режиму прекращения боевых действий присоединился населенный пункт Шалух в провинции Хомс. Отмечается, что в провинции Алеппо соглашения о перемирии подписали представители поселений Зухеир эль-Вард и Каффар-Аббаш.

Стало известно, что российские военнослужащие обеспечили безопасность гуманитарной колонне по линии ООН, которая доставила 66 тонн груза для жителей населенного пункта Дейр-эз-Зор. Военные врачи за минувшие сутки оказали медицинскую помощь 74 сирийцам, сообщают в министерстве обороны России.