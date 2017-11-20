В России хотят запретить пропаганду криминальной субкультуры
Москва, 20 ноября. В Государственную думу был внесен законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры. Автор законопроекта — сенатор Антон Беляков.
Данные поправки планируется внести в законы «О средствах массовой информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Как говорится в документе, в информационно-телекоммуникационных сетях и средствах массовой информации запрещается «пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения».
Роскомнадзор будет вправе осуществлять блокировку сайтов, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни, во внесудебном порядке.
Напомним, 15 ноября депутаты Госдумы одобрили инициативу о внесудебной блокировке сайтов нежелательных в России организаций.