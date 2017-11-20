Хакеры запустили Windows 95 и сыграли в SimCity 2000 на iPhone X

Нью-Йорк, 20 ноября. Хакерам удалось впервые эмулировать запуск старой операционной системы Windows 95 на новейшем смартфоне от Apple — iPhone X. На распространившейся в сети видеозаписи показано, что умельцы смогли даже поиграть в игру SimCity 2000, которая вышла в далеком 1993 году.

В настоящее время производительность процессора iPhone X — одного из самых мощных на сегодняшний день смартфонов — гораздо выше, чем у мощнейших компьютеров в эпоху Windows 95, отмечает Wccftech. Пользователь Youtube под псевдонимом Hacking Jules показал на своем канале запуск Windows 95 и SimCity. По всей видимости, с помощью приложения PowerDOS не возникает никаких проблем с работой чуждой операционной системы на смартфоне от Apple.

Следует отметить, что любителей трюков с программным обеспечением очень давно интересовала возможность запускать на устройствах Apple оболочки, которые позволяют пользоваться программным обеспечением для PC — слишком разные устройства с трудом поддаются эмуляции на продукции, выпускаемой конкурентами. С практической точки зрения достижение хакера не имеет особого значения, однако является хорошим показателем универсальности нового iPhone X.