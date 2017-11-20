Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Грузовой лифт раздавил работницу хлебопекарного завода в Воронеже
Общество
Памятник погибшим в Сирии российским военным открыли в Брянской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Памятник погибшим в Сирии российским военным открыли в Брянской области

    13:11  20 Ноября 2017
    438

    Памятник погибшим в Сирии российским военным открыли в Брянской области

    Брянск, 20 ноября. Памятник военнослужащим, погибшим при исполнении военной операции в Сирии, открыли в населенном пункте Пальцо, расположенном в Брянской области, где похоронен офицер Федор Журавлев. Об этом в понедельник сообщает правительство региона. 

    По словам сенатора от Брянской области Сергея Калашникова, данный монумент «всем погибшим во имя человечества, во имя жизни».

    Скульптура установлена на территории школьного учреждения, где учился Журавлев, передает РИА Новости.

    Памятник погибшим в Сирии российским военным открыли в Брянской области

    Сестра погибшего Журавлева выразила искреннюю благодарность всем гражданам, которые принимали участие в создании памятника.

    «Надеемся, что образ Федора будет напоминать нам не только о событии, которое унесло его жизнь, но и будет напоминать о сохраняющих мир человеческих чувствах, таких, как доброта и любовь, ответственность и неравнодушие», — отметила она.

    Памятник погибшим в Сирии российским военным открыли в Брянской области

    Церемония состоялась в минувшее воскресенье, 19 ноября.

    Российский офицер Журавлев погиб в Сирии 19 ноября 2015 года в результате наведения ракет дальней стратегической авиации.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #памятник #журавлев #брянская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Где радиобуй и кто звонил по спутниковому: поиски «Сан-Хуана» идут пятые сутки

        Где радиобуй и кто звонил по спутниковому: поиски «Сан-Хуана» идут пятые сутки

        13:52   20 Ноября 2017
        190
        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        10:43   20 Ноября 2017
        7632
        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        9:51   20 Ноября 2017
        1993
        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        8:55   20 Ноября 2017
        779