Памятник погибшим в Сирии российским военным открыли в Брянской области

Брянск, 20 ноября. Памятник военнослужащим, погибшим при исполнении военной операции в Сирии, открыли в населенном пункте Пальцо, расположенном в Брянской области, где похоронен офицер Федор Журавлев. Об этом в понедельник сообщает правительство региона.

По словам сенатора от Брянской области Сергея Калашникова, данный монумент «всем погибшим во имя человечества, во имя жизни».

Скульптура установлена на территории школьного учреждения, где учился Журавлев, передает РИА Новости.

Сестра погибшего Журавлева выразила искреннюю благодарность всем гражданам, которые принимали участие в создании памятника.

«Надеемся, что образ Федора будет напоминать нам не только о событии, которое унесло его жизнь, но и будет напоминать о сохраняющих мир человеческих чувствах, таких, как доброта и любовь, ответственность и неравнодушие», — отметила она.

Церемония состоялась в минувшее воскресенье, 19 ноября.

Российский офицер Журавлев погиб в Сирии 19 ноября 2015 года в результате наведения ракет дальней стратегической авиации.