Власти Японии рассматривают возможность создания аналога американских крылатых ракет типа «Томагавк», предназначенных для ударов по наземным и морским целям, сообщает газета Yomiuri.

Становится понятно, что американцы хотят ударить по России чужими руками, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Журналисты японского издания отмечают, что в бюджетном запросе министерства обороны Японии на 2018 год имеется предложение о начале разработки новой ракеты для нанесения ударов по морским целям. Ее создание оценивается в 7,7 млрд иен, или в 68,4 млн долларов. Характеристики ракеты позволяют использовать ее и для уничтожения наземных целей, поэтому правительство рассматривает вариант объединения двух проектов в один.

Как предполагают в Токио, ракета может появиться уже в 2022 году. Ее дальность полета будет составлять более 300 км, при этом снаряд можно будет запускать с наземной пусковой установки, военных кораблей и боевых самолетов.

«Во-первых, все, что сейчас планирует Япония — это нарушение международных договоров, потому что Токио не имеет права создавать наступательное вооружение, как и не может иметь собственные вооруженные силы. Только силы самообороны. Во-вторых, аналоги американских крылатых ракет «Томагавк», с учетом потенциальных возможностей японских инженеров, будут относиться к классу очень мощного оружия, способного нести ядерные боевые блоки. В-третьих, Япония уже закупает ударные средства у США и создает полноценные вооруженные силы, находясь недалеко от границ с Россией и имея к ней серьезные территориальные претензии. Сейчас формально у нас добрососедские отношения, но мирный договор у нас до сих пор не подписан», — поясняет ситуацию российский сенатор.

Собеседник ФАН уверен, что подобные инициативы в Японии возникают благодаря Соединенным Штатам Америки, которые вместо того, чтобы привлечь к проблеме внимание мирового сообщества, активно поощряют развитие Японией военных технологий наступательного характера.

«Это нарушение существующих, основополагающих международных соглашений, и стоит за этим Вашингтон. Ну а что касается аналогов «Томагавков», я не знаю, дают ли американцы своим японским партнерам технологии, но какие-то направления они им явно показывают. И при серьезной доработке Токио действительно может получить очень хорошее и эффективное ударное средство», — продолжает Клинцевич.

Член Совета Федерации также отметил, что японская сторона уже имеет прикрытие для проведения разработок наступательного оружия.

«Действительно, существует и прикрытие — противодействие КНДР. Уже сегодня министр обороны Польши заявил, что Северная Корея якобы выполняет указание Кремля, провоцирует США и т.д. Понимаете, все эти действия — звенья одной цепи, целью которых является противодействие России. Становится понятно, что США хотят ударить по России японскими «Томагавками», — заключил сенатор.

Напомним, 17 ноября премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ситуация с безопасностью в стране является самой сложной с момента окончания Второй мировой войны.