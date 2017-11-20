Онищенко: Международный комитет Красного Креста работает на иностранные спецслужбы

На прошлой неделе, 15 ноября, состоялась встреча президента Российской Федерации Владимир Путина и лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука. В ходе разговора они сошлись во мнении, что необходимо провести обмен пленных «всех на всех» между Киевом и непризнанными республиками Донбасса. Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился мнением по поводу обмена «всех на всех», а также в связи с этим о необходимости возвращать авторитет Российскому Красному Кресту (РКК).

«В связи с вновь вышедшим на повестку дня вопросом по обмену пленных, который был поднят на прошлой неделе, вновь хотелось бы напомнить об очень серьезном теме. Это участие в обмене пленных нашего Красного Креста. Так сложилось, что в нашей стране из-за действий Международному комитету Красного Креста (МККК), который является частной швейцарской организацией, не решается главный вопрос наделения РКК необходимыми полномочиями. Поэтому участие в этом вопросе, прежде всего, РКК, который был бы наделен международным гуманитарным правом за рубежом, помогло бы утвердить специальное законодательно право. И самое главное — умение это делать было бы весьма актуально», — пояснил Онищенко.

Депутат обратил внимание на еще один аспект. «Ни одна из противоборствующих сторон (Украина и ДНР и ЛНР, — Прим. ФАН) не поставила под сомнение формулировку «военнопленные», — добавил Онищенко.

«Его синонимом является слово «повстанцы». Не бандиты, а именно регулярная армия ДНР и ЛНР, которые борются за независимость. Думаю, что выведение на повестку дня этой темы актуализирует вопрос ускорения принятия закона о Красном Кресте в нашей стране. Необходимо наделить РКК международным гуманитарным правом, которое было отобрано швейцарской частной структурой — МККК. Это касается не только данного конкретного случая, но и образования, подготовки соответствующих кадров в наших высших учебных заведениях, которые, к сожалению, то же находятся полностью под контролем МККК. Эта организация аффилирована со многими спецслужбами, в том числе и не только Швейцарии. Поэтому сейчас необходимо актуализировать закон о РКК и оказать помощь двум республикам», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Донецкая и Луганская народные республики выразили готовность к обмену пленных по формуле «всех на всех».