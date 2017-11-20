Донбасс сегодня: разведка ДНР предотвращает теракты, ВСУ доносят на «правосеков»

Донбасс, 20 ноября. ВСУ бьют по Донбассу из гаубиц и минометов; в ДНР раскрыли цели украинских диверсантов; проправительственные киевские СМИ «модифицируют» отчеты ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 23 населенных пункта Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории ДНР и ЛНР было выпущено более 1 тысячи 100 артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из гаубиц и артиллерии калибром 152 и 122 мм, а также минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты (БМП), гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также зенитные установки типа ЗУ-23-2. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 51 раз. В результате обстрела Докучаевска, получило повреждение одно домостроение.

ВС ДНР раскрыли цели украинской разведки

В оперативном командовании ВС ДНР сообщили об эффективной работе оборонного ведомства по обезвреживанию украинских диверсантов и противодействию терактам и диверсиям еще до их совершения. От источника во 2 батальоне 25 овдбр ВСУ донецкой разведкой получены данные на группу украинских силовиков, прибывших из состава 74 орб ВСУ.

Помимо секретного распоряжения украинского командования за номером 4417, военная разведка ДНР получила данные о месте и времени действий диверсионного подразделения. Военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин обратился к украинским диверсантам с призывом: «Предлагаю этим разведчикам заказать себе средства обратной доставки заранее, а командованию приступить к подготовке следующего «пушечного мяса».

Бойцы ВСУ доносят на «Правый сектор»

В распоряжении разведки ВС ДНР оказались копии донесений в СБУ, подтверждающие существенное снижение морально-психологического состояния среди украинских националистов и грузинских наемников. Также получены документы, свидетельствующие о противоправных действиях ДУК «Правый сектор» (запрещена в РФ) в Авдеевке.

В период с 4 по 16 ноября в полицию контролируемой ВСУ Авдеевки поступали сообщения о проходящих на улице Шевченко в ночное время беспорядках. В данном районе «расквартированы» бойцы «Правого сектора»1 в отобранных у местных жителей домах. Доносчиками в правоохранительные органы Авдеевки по данным фактам оказались военнослужащие одной из бригад ВСУ, проживающие по соседству. Не найдя поддержки у полиции, военнослужащие обратились в СБУ и сообщили дополнительные подробности ночных встреч националистов.

Пораженческие настроения националистов

В донесении военных ВСУ на экстремистов «Правого сектора» указано, что последние систематически встречаются с «побратимами» из поселка Пески и грузинскими наемниками. Вместе они распивают алкоголь и употребляют наркотики. В ходе встреч обсуждаются вопросы о поддержке оппозиционных сил в Киеве и борьбе против действующей украинской власти.

Также в беседах националисты делятся мнением о «сливе Донбасса властями Украины» и о том, что «все было зря». Кроме того, речь идет и о необоснованных потерях армии и добробатов. Отмечается, что при обсуждении подготовки к бунтам на Украине националистами упоминалось имя Крис. Это иностранный наемник от западных спецслужб, курирующий деятельность «Правого сектора» в районе Донецка. По мнению наемника, как сообщают донецкие разведчики, добробатам следует сосредоточиться не на войне в Донбассе, а прежде всего — на наведении порядка в Киеве.

«Боевики стреляют» по оборудованию ОБСЕ

Очередное обвинение в адрес ВС ДНР выдвинули украинские СМИ. При этом, по сложившейся традиции, украинские проправительственные издания процитировали отчет ОБСЕ, немного его модифицировав. Речь идет об обстреле камеры ОБСЕ, установленной на здании Донецкой фильтровальной станции. Украинские СМИ написали, что ОБСЕ зафиксировала обстрел с территории «боевиков ДНР» и из станкового противотанкового гранатомета.

На самом деле в отчете ОБСЕ сказано: «…зафиксировала выстрел из вооружения неустановленного типа в 0,5–1,5 км к югу и последующий взрыв, вызванный разрывом снаряда в непосредственной близости от камеры». То есть, ни слова о «боевиках ДНР» и СПГ.

Что касается самого района ДФС, то в беседе с корреспондентом ФАН, военнослужащие ВС ДНР сообщили, что в непосредственной близости со станцией позиции ополчения отсутствуют, но присутствуют укрепления ВСУ. Соответственно, силовики могли устраивать подобные провокации, заходя с южной стороны, как и указано в отчете миссии, и имитируя обстрел с позиций ВС ДНР.

1 Организация запрещена на территории РФ.