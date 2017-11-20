Вассерман о поругании Вечного огня в Киеве: Это сделали жертвы лозунга «Украинцы — не русские»

В понедельник стало известно об очередном осквернении памяти о Великой Отечественной войне на Украине. Вандалы второй раз за месяц залили бетоном Вечный огонь в парке Славы в Киеве, сообщила «Газета.ru», ссылаясь на киевскую полицию. Известный российский аналитик Анатолий Вассерман уверен, что подобные проявления преступной сущности украинского мифа будут продолжаться, пока его продвигают официальные власти.

«Украинский миф сочинен ради превращения русских в антирусских. Изначально он пропагандирует те качества и деяния, которые в русской цивилизации признаны особо отвратительными», — заявил в беседе с Федеральным агентством новостей Анатолий Вассерман.

Знаток напомнил, что украинский миф признает героями Яна Адама Стефановича Колединского-Мазепу, известного, помимо прочего, тем, что на протяжении всей своей «карьеры» он предавал каждого, чтобы продвинуться вверх по служебной лестнице, и Степана Андреевича Бандеру, который в детстве развлекался тем, что душил кошек голыми руками.

«Нынешние пропагандисты украинского мифа утверждают, что таким способом Бандера закалял свою волю. Точно так же украинский миф называет предателями Украины уроженцев юго-запада Руси, которые сделали что-то полезное для России в целом, включая канцлера Российской Империи Александра Андреевича Безбородко и одного из лучших русских полководцев в промежутке между Наполеоновскими войнами и Великой Отечественной войной фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича. Их объявили неправильными украинцами», — отметил публицист.

Анатолий Вассерман также напомнил, что украинский миф объявил Украинской повстанческой армией (организация, деятельность которой запрещена в России) террористическую группировку, сформированную немцами из галичан для уничтожения партизан и крестьян, которых нечем было кормить.

«Исторически это никакая не украинская, не повстанческая и не армия, потому что Галичина этнически гораздо дальше от Украины, чем Украина от России, и она еще за полвека до Первой мировой войны была полигоном по превращению русских в антирусских», — подчеркнул Анатолий Вассерман.

Все вышесказанное, по мнению Вассермана, объясняет, почему украинский миф воспринимает нашу общую Победу в Великой Отечественной войне как свое поражение. Потому что эта «победа не дала антирусским достичь своей цели — уничтожить русских». Аналитик говорит, что совершенно неудивительно, что жертвы украинского мифа пытаются уничтожить память о нашей победе, в достижении которой участвовали все русские, включая украинцев.