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Общество
Мать полковника Захарченко вела учет миллиардов сына столбиком в тетрадке
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    Мать полковника Захарченко вела учет миллиардов сына столбиком в тетрадке

    13:07  20 Ноября 2017
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    Мать полковника Захарченко вела учет миллиардов сына столбиком в тетрадке

    Москва, 20 ноября. Следователи обнаружили тетрадь, в которой мать полковника МВД Дмитрия Захарченко вела учет миллиардов сына с помощью сложения в столбик, сообщил прокурор Сергей Бочкарев во время заседания в Никулинском суде Москвы.

    В понедельник, 20 ноября, в Никулинском суде рассматривают иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества «полковника-миллиардера». Бочкарев обратил внимание, что мать Захарченко — учитель математики, поэтому он доверил ей учет своих средств.

    «Все расчеты, которые приведены в этой тетрадке, выполнены в столбик, — цитирует прокурора РЕН ТВ. — Сумма такая-то плюс сумма такая-то. Мы в дальнейшем сопоставили эти суммы с изъятыми деньгами».

    Мать полковника Захарченко вела учет миллиардов сына столбиком в тетрадке

    Бочкарев добавил, что «суммы бьются». Он уточнил, что мать полковника вела в тетради объемом 12 листов «в линейку» учет средств Захарченко. Экспертиза подтвердила, что записи делала она.

    Ранее родственники экс-полковника Захарченко, сестра и мать, заявили, что миллиарды им подкинули, пишет Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #мать #деньги #бочкарев #тетрадь #в столбик
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