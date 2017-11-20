Экс-депутат Рады объяснил «минский тупик» желанием Порошенко удержать Украину

Для практической реализации минских соглашений на Украине сторонам конфликта необходимо проявить политическую волю, считает генсек ОБСЕ Томас Гремингер. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в беседе с журналистами в очередной раз осудил любые нарушения перемирия. По его мнению, единственный способ выйти из сложившегося «тупика» — политическая воля сторон.

Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что выйти из тупика под силу лишь Донбассу и официальному Киеву совместными усилиями.

«Считайте, что это мое чистосердечное признание. Минские соглашения нужно переименовать в «минский тупик». Изначально, когда украинская сторона подписывала этот документ, Петр Порошенко не имел намерения выполнять его. Ему нужно было перемирие, потому что он терпел реальное поражение, — комментирует для ФАН Владимир Олейник. — Вспомните, как уставшая Ангела Меркель лично ездила к Бараку Обаме. Можно было передать информацию по дипломатическим каналам, но она решала переговорить с ним с глазу на глаз. Переворот совершали американцы при молчаливом согласии Европы. И если бы соглашения не были подписаны, весь украинский проект США потерпел бы крах».

При этом Томас Гремингер все же не смог ответить на вопрос журналистов, почему украинская сторона не выполняет своих обязательств по выполнению минских соглашений, и осудил «все нарушения перемирия и других положений договоренностей».

«Мы в тупике в том, что касается выполнения минских договоренностей, и единственный способ выйти из него — политическая воля сторон», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс».

Также генсек ОБСЕ призвал «все вовлеченные стороны сфокусироваться на полном выполнении» своих обязательств.

«Минский процесс сыграл очень положительную роль, потому что не началась большая война. Нормандская четверка сыграла роль МЧС — сбила большое пламя войны. Да, стреляют, да убивают, но это не широкомасштабная война. А дальше — тупик, — говорит собеседник ФАН Владимир Олейник. — Предположим, что украинская сторона согласилась и выполнила все пункты минских соглашений. В конечном итоге мы получаем федерализацию Украины. Но Киев не хочет наделять регионы особым статусом. Порошенко выгодно управлять всей Украиной, удержать и ее, и деньги».

Минские соглашения, считает экс-депутат Верховной рады, это только частичное решение сложившегося конфликта.

«И ОБСЕ застряла в этом болоте. Не помогут даже миротворцы, поскольку их ввод на территорию Донбасса лишь заморозит конфликт, а его нужно решать, — считает Олейник. — Документ составлялся с большими трудностями. Будем говорить откровенно, он писался ночью — только дети хорошо получаются в это время суток. Все остальное необходимо делать на трезвую голову и быстро — ситуация того требовала. Многие вещи прописаны так, что все читают по-разному. Порошенко читает оригинально — снизу вверх».

Украинский политик особо подчеркнул, что «если Киев не в состоянии решить гражданский конфликт и перекладывает ответственность на соседей, то такую власть нужно менять».