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Происшествия
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Общество
Суд вынес приговор по делу о гибели 69 человек в Охотском море
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    Суд вынес приговор по делу о гибели 69 человек в Охотском море

    12:59  20 Ноября 2017
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    Суд вынес приговор по делу о гибели 69 человек в Охотском море

    Москва, 20 ноября. Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор фигурантам дела о крушении в Охотском море траулера «Дальний Восток» в 2015 году, в которой погибли 69 человек. Как сообщает в понедельник Генпрокуратура, все они были признаны виновными в «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта».

    В релизе ГП указано, что первым заместитель гендиректора компании «Магеллан» Алексей Васин, заместитель гендиректора по безопасности Александр Кудрицкий и капитан судна Анатолий Борисов получили реальные сроки от 5 лет 8 месяцев до 6,5 лет.

    Большой автономный морозильный траулер «Дальний Восток» 18 августа был найден в Охотском море на глубине около 250 метров. Следствие установило, что большой автономный морозильный траулер «Дальний Восток» в течение 15 минут затонул в Охотском море 2 апреля 2015 года. Тогда в результате трагедии погибли 62 моряка, еще семеро пропали без вести, спасти удалось 63 человека.


     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #дальний восток #траулер #охотское море
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