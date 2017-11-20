Аттракцион-осьминог обрушился в Таиланде, пострадали 15 человек
Бангкок, 20 ноября. Не менее 15 человек получили различные травмы в результате аварии на аттракционе в виде огромного осьминога в Таиланде. Об этом пишет издание Bangkok Post.
По имеющимся данным, авария произошла в минувшее воскресенье утром на ежегодной ярмарке Phra Samut Chedi в пригороде тайской столицы, сообщает АиФ.
15 injured in Samut Prakan fair ride collapse https://t.co/yJfIHsvAlH pic.twitter.com/X6b81mGiRo— Bangkok Post (@BangkokPostNews) November 20, 2017
В настоящее время сотрудники полиции задержали оператора карусели и техника для допроса.
Как рассказали очевидцы, во время работы аттракциона рухнули два щупальца осьминога, к которым были прикреплены кабинки.
Все пострадавшие в настоящее время доставлены в медицинское учреждение. К счастью, большинство из пострадавших отделались царапинами и ушибами, один мужчина сломал ногу, сообщает «Свободная пресса».
По уточненным данным, российских граждан среди пострадавших нет.
В начале ноября 2017 года российская туристка впала в кому, упав с велосипеда в Таиланде.