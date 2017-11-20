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Аттракцион-осьминог обрушился в Таиланде, пострадали 15 человек
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    Аттракцион-осьминог обрушился в Таиланде, пострадали 15 человек

    12:52  20 Ноября 2017
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    Аттракцион-осьминог обрушился в Таиланде, пострадали 15 человек

    Бангкок, 20 ноября. Не менее 15 человек получили различные травмы в результате аварии на аттракционе в виде огромного осьминога в Таиланде. Об этом пишет издание Bangkok Post. 

    По имеющимся данным, авария произошла в минувшее воскресенье утром на ежегодной ярмарке Phra Samut Chedi в пригороде тайской столицы, сообщает АиФ

    В настоящее время сотрудники полиции задержали оператора карусели и техника для допроса. 

    Как рассказали очевидцы, во время работы аттракциона рухнули два щупальца осьминога, к которым были прикреплены кабинки.

    Все пострадавшие в настоящее время доставлены в медицинское учреждение. К счастью, большинство из пострадавших отделались царапинами и ушибами, один мужчина сломал ногу, сообщает «Свободная пресса»

    Аттракцион-осьминог обрушился в Таиланде, пострадали 15 человек

    По уточненным данным, российских граждан среди пострадавших нет. 

    В начале ноября 2017 года российская туристка впала в кому, упав с велосипеда в Таиланде. 

    Автор: Дана Балан
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    #таиланд #бангкок #аттракцион #карусель
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