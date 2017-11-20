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Французский «фрегат-невидимка» не смог укрыться от российских локаторов в Крыму
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    Французский «фрегат-невидимка» не смог укрыться от российских локаторов в Крыму

    12:58  20 Ноября 2017
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    Французский «фрегат-невидимка» не смог укрыться от российских локаторов в Крыму

    Симферополь, 20 ноября. Построенный с применением технологии «стелс» французский фрегат Guepratte не смог незаметно войти в акваторию Черного моря. Как сообщили источники в силовых структурах Крыма, фрегат класса La Fayette был быстро обнаружен российскими радиолокационными станциями.

    Ранее французский боевой корабль, основным вооружением которого являются восемь противокорабельных ракет Exocet, был замечен во время прохождения проливом Босфор, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

    Французский «фрегат-невидимка» не смог укрыться от российских локаторов в Крыму

    Как заявил источник РИА Новости, «распиаренная технология «стелс» споткнулась при столкновении с российской радиоэлектронной промышленностью».

    «В Черноморском бассейне La Fayette от нас никуда не спрячется. Мы его будем видеть с точностью до причальной стенки», — подчеркнул источник.

    Отметим, командиром фрегата является Клэр Потье - первая женщина-командир фрегата в истории французских военно-морских сил. 

    Автор: Валентин Меликов
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