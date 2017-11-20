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Путин пожелал патриарху Кириллу поменьше работать
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    Путин пожелал патриарху Кириллу поменьше работать

    12:52  20 Ноября 2017
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    Путин пожелал патриарху Кириллу поменьше работать

    Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения и подарил священнослужителю картину «Успенский собор Кремля», пожелав «поменьше работать».

    «Хочу Вас сердечно поздравить с днем рождения, поблагодарить вас за ваше служение и пожелать всего самого-самого доброго, здоровья. Поменьше работать», — цитирует РИА Новости Путина.

    Глава РПЦ в свою очередь поблагодарил президента за подарок и совместную работу на благо России, которой успешно занимаются государство и церковь. Патриарх отметил, что «это соработничество набирает силу, и многие его положительно оценивают».  

    Отметим, картина, которую президент Путин преподнес патриарху Кириллу, принадлежит кисти художника Владимира Лаповка. Она была написана десять лет назад. Глава РПЦ оценил подарок, заявив, что картина замечательная и «написана хорошо».

    Напомним, сегодня епископу Русской православной церкви, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнился семьдесят один год.  

     

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #патриарх кирилл #подарок #день рождения
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