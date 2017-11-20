Лавров сделал заявление о конгрессе национального диалога Сирии

Баку, 20 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что конгресс сирийского национального диалога должен быть максимально представительным и включать все оппозиционные силы арабской республики.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что дата проведения конгресса пока не определена. Кроме того, он уточнил, что приглашение курдов на конгресс будет обсуждаться на трехсторонней встрече России, Турции и Ирана.

Он подчеркнул, что в настоящее время «все это обсуждается».