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Volvo приготовил сюрприз россиянам: цена на новый XC60 резко снижена
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    Volvo приготовил сюрприз россиянам: цена на новый XC60 резко снижена

    17:12  20 Ноября 2017
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    Volvo снизила цены на XC60 еще до начала продаж в России

    Москва, 20 ноября. Шведская автомобильная компания Volvo анонсировала стоимость нового кроссовера XC60 на российском рынке. Ожидается, что авто появится в РФ уже в 2018 году, базовая стоимость модели — 2,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia. Таким образом, начальная стоимость новинки будет ниже, чем было объявлено на премьере XC60 в Москве.

    Базовой версией Volvo XC60 станет версия с 190-сильным дизелем D4, которая обойдется в 2,9 млн рублей. Версия с 235-сильным дизелем D5 будет стоить 3,1 млн рублей.

    Volvo снизила цены на XC60 еще до начала продаж в России

    Кроссовер с бензиновым 249-сильным T5 можно будет приобрести за 2,9 млн рублей, а вариант с 320-сильным бензиновым Т6 — за 3,4 млн рублей.

    Все поставляемые в РФ модификации Volvo XC60 будет иметь полный привод и оснащаться автоматической восьмиступенчатой коробкой передач.

    Напомним, что мировая премьера шведского кроссовера прошла в марте 2017 года на Женевском автосалоне.

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #авто #volvo
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