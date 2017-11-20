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Генпрокуратура сообщила об отъезде матери и сестры Захарченко из России
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    Генпрокуратура сообщила об отъезде матери и сестры Захарченко из России

    12:25  20 Ноября 2017
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    Генпрокуратура сообщила об отъезде матери и сестры Захарченко из России

    Москва, 20 ноября. Мать и сестра Дмитрия Захарченко уехали из России. Об этом сообщается в видеоролике Генпрокуратуры РФ о процессе обвиняемого в коррупции полковника МВД.

    Иск об обращении имущества семьи Захарченко в доход государства рассматривает Никулинский суд Москвы. Сам полковник и его отец находятся в изоляторе.

    «Мать уехала в Израиль, сестра в Турцию. Оттуда они делают отдельные попытки как-то объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют, поскольку мы уличаем их во лжи», — заявил в видеоролике сотрудник прокуратуры.

    Он уточнил, что мать Захарченко Валентина предоставила ложную информацию о том, что якобы получила предоплату за квартиру на Мичуринском проспекте, которую собиралась продавать. 

    Информация о продаже дома в Ростове подтвердилась. За него мать полковника получила шесть млн рублей.

    При этом покупатель дома сообщил следователям , что накануне слушания иска мать Захарченко по телефону попросила фальсифицировать документы по сделке и указать в расчетах сумму в 12 млн руб. 

    «Покупатель дома на это не пошел, а вместо этого сразу пошел в правоохранительные органы», — подчеркнул сотрудник прокуратуры.

    Напомним, при обысках в квартире сестры Захарченко на Ломоносовском проспекте было обнаружено более 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и выше 342 млн рублей. 

    В квартире матери на Мичуринском проспекте хранились 19,5 млн руб., 600 тыс. евро и 20 тыс. долларов. 


     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #захарченко #мать #генпрокуратура #рф #сестра
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