«Умный и настоящий мужик»: россияне назвали причины своей симпатии к Путину

Москва, 20 ноября. Граждане России высоко оценивают деятельность главы государства Владимира Путина на президентском посту, более 63 процентов респондентов ставят ему самые высокие оценки. Об этом свидетельствуют данные «Левада-Центра».

Социологический опрос был проведен 20-24 октября среди 1600 респондентов в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Отвечая на вопрос о качествах, которые больше всего привлекают в Путине, 19% россиян указали на то, что российский президент «решительный, мужественный, волевой, сильный, спокойный, смелый, уверенный в себе», а также фигурировало «настоящий мужик».

Более 63% россиян ставят главе России самые высокие оценки. Кроме того, 18% опрошенных поддержали внешнюю политику Путина и отметили его способность обеспечить уважение России на мировой арене.

Респонденты также отмечали, что им нравится тот факт, что Путин «компетентный, опытный политик, сильный лидер» — 16%, он «умный, образованный, интеллигентный» — 15%.

Владимир Путин. Биография