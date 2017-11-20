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«Умный и настоящий мужик»: россияне назвали причины своей симпатии к Путину
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    «Умный и настоящий мужик»: россияне назвали причины своей симпатии к Путину

    12:37  20 Ноября 2017
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    «Умный и настоящий мужик»: россияне назвали причины своей симпатии к Путину

    Москва, 20 ноября. Граждане России высоко оценивают деятельность главы государства Владимира Путина на президентском посту, более 63 процентов респондентов ставят ему самые высокие оценки. Об этом свидетельствуют данные «Левада-Центра». 

    Социологический опрос был проведен 20-24 октября среди 1600 респондентов в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

    Отвечая на вопрос о качествах, которые больше всего привлекают в Путине, 19% россиян указали на то, что российский президент «решительный, мужественный, волевой, сильный, спокойный, смелый, уверенный в себе», а также фигурировало «настоящий мужик». 

    «Умный и настоящий мужик»: россияне назвали причины своей симпатии к Путину

    Более 63% россиян ставят главе России самые высокие оценки. Кроме того, 18% опрошенных поддержали внешнюю политику Путина и отметили его способность обеспечить уважение России на мировой арене. 

    Респонденты также отмечали, что им нравится тот факт, что Путин «компетентный, опытный политик, сильный лидер» — 16%, он «умный, образованный, интеллигентный» — 15%. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #опрос #политика
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