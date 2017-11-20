Лондонские автобусы переведут на кофейное топливо

Лондон, 20 ноября. Некоторые из городских автобусов в Лондоне переведут на биодизельное топливо, изготовленное из спитого кофе.

Специалисты Великобритании в борьбе с загрязнением воздуха продолжают работать над внедрением биотоплива. Эксперты отметили, что его можно изготовить из кофейных отходов, с наличием которых у Лондона проблем нет. Они обратили внимание, что их разработку можно использовать для заправки автотранспорта и отопления зданий, передает «Ридус».

По подсчетам источников «Би-би-си», внедрение этого биотоплива позволит снизить выброс углекислого газа на 6,8 тонны. Они добавляют, что каждый год в столице Великобритании образуется 200 тысяч тонн кофейных отходов. Для обеспечения топливом одного автобуса необходимо выпивать 2,55 миллиона чашек в год.

Ранее глава компании Apple Тим Кук сравнил приобретение iPhone X в рассрочку с покупкой кофе. Он отметил, что владельцу нужно будет выплачивать 33 доллара в месяц, пишет Ura.Ru.