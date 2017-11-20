Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Аттракцион-осьминог обрушился в Таиланде, пострадали 15 человек
Украина
Постпред Украины рассказал, когда Киев подсунет ООН свой проект по миротворцам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Постпред Украины рассказал, когда Киев подсунет ООН свой проект по миротворцам

    12:38  20 Ноября 2017
    51

    Постпред Украины рассказал, когда Киев подсунет ООН свой проект по миротворцам

    Киев, 20 ноября. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев подаст в Совет безопасности ООН свой проект резолюции по миротворцам, согласованный с западными партнерами, при условии, если она будет иметь шансы принятой.

    «Мы сначала определили вместе с партнерами, что мы эту резолюцию будем официально выставлять только в том случае, если она будет иметь шансы, потому что нарываться на очередное вето России... — сказал Ельченко в комментарии телеканалу «112 Украина». — Хотелось бы, чтобы это были не разговоры, а чтобы это было реально».

    Как отметил Ельченко, место размещения миротворцев является главным барьером в данном вопросе, поскольку Москва видит их только на линии разграничения, тогда как Киев настаивает на их размещении по всему Донбассу. 

    Напомним, ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что видение миротворческой миссии в Донбассе Россией, Германией и Францией сильно разнится, однако в этом вопросе важно пойти навстречу друг другу.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #миротворцы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        В ЕС назвали «Северный поток-2» успешным российским проектом

        10:43   20 Ноября 2017
        4267
        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        Саакашвили объявил о начале народного импичмента Порошенко

        9:51   20 Ноября 2017
        1394
        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        Бизнесмены пожаловались Путину на рост налоговых сборов

        8:55   20 Ноября 2017
        541
        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

        2:22   20 Ноября 2017
        859