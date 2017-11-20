Постпред Украины рассказал, когда Киев подсунет ООН свой проект по миротворцам

Киев, 20 ноября. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев подаст в Совет безопасности ООН свой проект резолюции по миротворцам, согласованный с западными партнерами, при условии, если она будет иметь шансы принятой.

«Мы сначала определили вместе с партнерами, что мы эту резолюцию будем официально выставлять только в том случае, если она будет иметь шансы, потому что нарываться на очередное вето России... — сказал Ельченко в комментарии телеканалу «112 Украина». — Хотелось бы, чтобы это были не разговоры, а чтобы это было реально».

Как отметил Ельченко, место размещения миротворцев является главным барьером в данном вопросе, поскольку Москва видит их только на линии разграничения, тогда как Киев настаивает на их размещении по всему Донбассу.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что видение миротворческой миссии в Донбассе Россией, Германией и Францией сильно разнится, однако в этом вопросе важно пойти навстречу друг другу.