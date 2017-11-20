Лавров назвал «липой» обвинения НАТО по поводу учений «Запад-2017»

Баку, 20 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все обвинения НАТО в отношении агрессивности российско-белорусских учений «Запад-2017» оказались липой. Однако альянс так и не вывел свои контингенты из Прибалтики.

Министр напомнил, что в данный момент НАТО разметила свои силы в Восточной Европе под предлогом российской угрозы. В альянсе заявляли, что учения «Запад-2017» являются подготовкой агрессии против стран Балтии.

«Ничего из этого, естественно, не реализовалось. Все оказалось просто липой. Тем не менее те контингенты, которые подтянули для нейтрализации угрозы учений «Запад-2017», до сих пор там остаются», — цитирует главу российской дипломатии ТАСС.

Лавров также напомнил, что евразийская и евроатлантическая безопасности должна быть «безопасностью от Атлантики до Тихого океана, а все ее участники должны быть равны». Глава МИД РФ подчеркнул, что равенство предполагает четкие гарантии, а не обещания, которые в итоге никто не выполняет.

Напомним, что учения «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября на шести полигонах и двух участках в Белоруссии, а также на трех полигонах в РФ.