Депутат Рады рассказал, как власти отвлекают украинцев от социальных проблем

Киев, 20 ноября. Украинское руководство вбрасывает одиозные темы в украинское общество, среди которых языковые вопросы, переименование Великой Отечественной войны и многие другие для того, чтобы у граждан оставалось меньше вопросов, почему в стране царит бедность и растут коммунальные платежи. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Вилкул.

По его словам, киевские власти не говорят о том, как снизить тарифы или цены на продукты.

«Надо говорить о том, что сегодня волнует людей — как войну закончить, как сделать так, чтобы еда была, как уменьшить коммунальные тарифы, как бороться с коррупцией», — отметил депутат.

Он также добавил, что вместо действительно важных вопросов Киев навязывает украинцам совершенно другие темы, передает «ПолитНавигатор».

«Задача одна — отвлечь от социальных проблем. Тебе есть нечего, а ты подумай, война теперь по-другому называется. Тебе тарифы не нравятся, а ты подумай, как теперь твоя улица будет называться», — подчеркнул Вилкул.

Кроме того, он уверен, эти вопросы (переименование улиц, войны — Прим.ред.) не имеют абсолютно ничего общего с интересами обычных граждан.