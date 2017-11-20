Эксперт прокомментировал слова главы Евросовета о «плане Кремля» в Польше

Москва, 20 ноября. Директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал заявление главы Евросовета Дональда Туска о пророссийской политике властей Польши.

Глава Евросовета и бывший премьер Польши Дональд Туск заявил о своей обеспокоенности политикой правящей партии Польши «Право и справедливость». Туск сообщил о своих подозрениях в исполнении польскими властями «плана Кремля» и проведении пророссийской политики, сообщила «Свободная пресса».

Эксперт рассказал, что у Туска в данный момент есть серьезные конфликты с представителями нынешних властей Польши. Отношения Туска с Качиньским (глава партии «Право и справедливость») остаются натянутыми с тех пор, как глава Евросовета был премьер-министром Польши. Отмечается, что при перевыборах главы Евросовета единственной страной, которая проголосовала против Туска, стала Польша. Топорнин считает, что в высказывании Туска замешан конфликт на личном уровне, пишет RT.

Эксперт подчеркнул, что Качиньский известен своей антироссийской политикой, Дональд Туск, сообщает агентство URA.ru призвал G7 оставить в силе антироссийские санкции.