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Эксперт прокомментировал слова главы Евросовета о «плане Кремля» в Польше
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    Эксперт прокомментировал слова главы Евросовета о «плане Кремля» в Польше

    13:00  20 Ноября 2017
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    Эксперт прокомментировал слова главы Евросовета о «плане Кремля» в Польше

    Москва, 20 ноября. Директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал заявление главы Евросовета Дональда Туска о пророссийской политике властей Польши.

    Глава Евросовета и бывший премьер Польши Дональд Туск заявил о своей обеспокоенности политикой правящей партии Польши «Право и справедливость». Туск сообщил о своих подозрениях в исполнении польскими властями «плана Кремля» и проведении пророссийской политики, сообщила «Свободная пресса».

    Эксперт рассказал, что у Туска в данный момент есть серьезные конфликты с представителями нынешних властей Польши. Отношения Туска с Качиньским (глава партии «Право и справедливость») остаются натянутыми с тех пор, как глава Евросовета был премьер-министром Польши. Отмечается, что при перевыборах главы Евросовета единственной страной, которая проголосовала против Туска, стала Польша. Топорнин считает, что в высказывании Туска замешан конфликт на личном уровне, пишет RT.

    Эксперт подчеркнул, что Качиньский известен своей антироссийской политикой, Дональд Туск, сообщает агентство URA.ru призвал G7 оставить в силе антироссийские санкции.

    Эксперт прокомментировал слова главы Евросовета о «плане Кремля» в Польше

    Автор: Алексей Громов
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    #кремль #дональд туск #политика #евросовет
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