ФСБ создала базу данных об иностранных террористах — Лавров

Баку, 20 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что ФСБ России создала базу данных со сведениями об иностранных террористах-боевиках.

Так, на встрече со слушателями Дипломатической академии Азербайджана глава российского дипломатического ведомства отметил, что по двусторонней линии компетентные органы двух стран органы находятся в очень тесном контексте, при этом Москва и Баку активно взаимодействуют в антитеррористических проектах, которые существуют в рамках СНГ.

«Один из практических примеров — наша Федеральная служба безопасности создала базу данных, в которую включаются сведения об иностранных террористах», — сказал Лавров, подчеркнув, что это является очень важной сферой профилактики и борьбы с террористическими преступлениями.

При помощи этой базы можно будет отслеживать маршруты перемещения бандитов, которые в настоящее время могут с Ближнего Востока оказаться в Центральной Азии, потом в Малайзии, заключил глава МИД РФ.

Напомним, ранее Лавров призвал не использовать террористов в Сирии как попутчиков для достижения сиюминутных целей.