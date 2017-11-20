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ФСБ создала базу данных об иностранных террористах — Лавров
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    ФСБ создала базу данных об иностранных террористах — Лавров

    12:15  20 Ноября 2017
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    ФСБ создала базу данных об иностранных террористах — Лавров

    Баку, 20 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что ФСБ России создала базу данных со сведениями об иностранных террористах-боевиках. 

    Так, на встрече со слушателями Дипломатической академии Азербайджана глава российского дипломатического ведомства отметил, что по двусторонней линии компетентные органы двух стран органы находятся в очень тесном контексте, при этом Москва и Баку активно взаимодействуют в антитеррористических проектах, которые существуют в рамках СНГ.

    «Один из практических примеров — наша Федеральная служба безопасности создала базу данных, в которую включаются сведения об иностранных террористах», — сказал Лавров, подчеркнув, что это является очень важной сферой профилактики и борьбы с террористическими преступлениями. 

    При помощи этой базы можно будет отслеживать маршруты перемещения бандитов, которые в настоящее время могут с Ближнего Востока оказаться в Центральной Азии, потом в Малайзии, заключил глава МИД РФ.

    ФСБ создала базу данных об иностранных террористах — Лавров

    Напомним, ранее Лавров призвал не использовать террористов в Сирии как попутчиков для достижения сиюминутных целей.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #лавров #фсб
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