Сирия в пропагандистской кампании курдов: США пытаются избавиться от влияния России, Турции и Ирана

Как сообщает Twitter-канал курдской партии «Демократический Союз» (@PYD_Rojava), 150 боевиков, большая часть которых — выходцы из провинции Дейр-эз-Зор, объявили о своем переходе из группировок, участвующих в турецкой операции «Щит Евфрата», в ряды «Демократических Сил» (SDF). Причем, такое решение объясняется якобы намерением Турции вторгнуться на территорию Сирию.

150 fighters, most of them from Deir Al Zour region, announced their separation from Euphrates Shield to join the SDF.



The fighters and their families accused Turkey of using Euphrates Shield to invade syrian territory pic.twitter.com/avK70UTIZH — pyd rojava (@PYD_Rojava) November 20, 2017

Однако есть все основания полагать, что это лишь часть большой информационной кампании курдских организаций и вооруженных формирований, направленной против России, Турции, Ирана и официального Дамаска. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) политолог, аналитик и независимый журналист Александр Асафов.

«Могло ли это быть в реальности? Да, конечно, могло. Ситуация в регионе, мягко говоря, не очень устойчива, и подобное бегство боевиков в другие группировки для того, чтобы улучшить свое положение, вполне может быть. Такие эпизоды будут раздуваться, исходя из именно пропагандисткой догматики, даже если переходить будут тяжело раненные, бросившие оружие на поле боя и попавшие в плен».

Эксперт объяснил, почему это происходит именно сейчас:

«Мы видим, что Сергей Лавров рассказал об успехах, достигнутых в рамках астанинского формата. Он заявил, что позиции стран-гарантов в преддверии встречи руководителей Турции, Ирана и России, которая состоится 22 ноября в Сочи, максимально сближены, ситуация понятна. Ну, а курды, как были дестабилизирующим элементом региона, так они им и остаются. Как США пытаются через курдов влиять на ситуацию, так они и продолжают это делать».

В данном случае, по мнению нашего собеседника, это информационная атака не отдельно на Сирию, не отдельно на Россию, а атака на астанинский формат, продиктованная желанием внести как можно больший раздор в те конструктивные переговоры, которые ведутся в его рамках и будут вестись на встрече трех лидеров стран-гарантов:

«Это одно звено в цепочке пропагандистской кампании. Совершенно очевидно, что стороны остаются в своем векторе поведения, и подобные заявления ничего нового ни в ситуацию в регионе, ни в противостояние на информационных фронтах не приносят».

Эксперт считает, что не случайно в сообщении было заострено внимание на том, что в «Демократические силы Сирии» переходят именно выходцы из провинции Дейр-эз-Зор, где исторически проживает арабское население. Таким образом, курды пытаются оправдать свое присутствие на чужих территориях:

«Это сообщение обслуживает и эту деятельность, придавая ей формат не территориальной экспансии курдов, не захвата не принадлежавших им земель, а «миротворческий» оттенок. Успехи сирийских правительственных войск при поддержке ВКС РФ и в Меядине, и в Абу-Кемале не дают покоя курдам и Соединенным Штатам, которые их поддерживают. Им надо это как-то перевесить, надо создать какую-то риторику для подчеркивания и своих успехов. И эти успехи тоже надо как-то оправдывать».

Наш собеседник предположил, что, территориальные претензии курдов с течением времени все больше будут выходить наружу:

«Потому что курды существенно, в несколько раз, увеличили контролируемую ими территорию под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). Этот вопрос будет становиться все острее и может привести к открытым военным конфликтам, создав новый виток эскалации на севере Сирии. В данном случае, курдом надо создать повод для своих агрессивных действий и свою экспансию назвать не захватом земель, а противодействием возможным агрессивным действиям Турции, даже если таких действий нет».

Но заявив об этом, курды создают повод, который оправдывает уже их возможные агрессивные военные действия:

«Цель всей этой кампании в принципе понятна, и решение курдского вопроса, конечно, будет сложное. И чем больше американцы загоняют регион в кризис подобных противоречий, чем дольше они продолжают свою стратегию по всесторонней поддержке курдов и курдской независимости, тем больше этих противоречий будет».

Эксперт напомнил, что для Турции курды являются серьезной проблемой:

«И эта проблема существует уже на протяжении десятилетий. США пытаются применить против Турции курдский фактор и на территории Сирии. И, конечно же, против союза, который сложился в рамках астанинского формата, — это Россия, Турция, Иран и Сирия. Такое положение дел американцев не устраивает, поэтому они пытаются влиять на ситуацию, как только могут».

1 Организация запрещена на территории РФ.