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Сирия новости 20 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ нанесла значительный урон «Ан-Нусре» в Хаме, в Дамаске уничтожен командир «Файлак ар-Рахман»
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    Сирия новости 20 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ нанесла значительный урон «Ан-Нусре» в Хаме, в Дамаске уничтожен командир «Файлак ар-Рахман»

    12:30  20 Ноября 2017
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    Сирия новости 20 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ нанесла значительный урон «Ан-Нусре» в Хаме, в Дамаске уничтожен командир «Файлак ар-Рахман»

    Сирия, 20 ноября. САА при поддержке ВКС РФ отбила атаку«Ан-Нусры» в Хаме и уничтожила несколько десятков боевиков, в Дамаске ликвидирован полевой командир «Файлак ар-Рахман», в Даръа продолжаются бои между ССА и ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Хаме.

    «Исламское государство»: организовало взрыв в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: несет значительные потери в Хаме.

    «Файлак ар-Рахман»: потеряла командира в Восточной Гуте.

    Сирийская свободная армия (ССА): обстреливает позиции SDF в Алеппо, ведет бои с ИГ в Даръа.

    Курды: ведут бои с ССА в Алеппо.

    Сирия новости 20 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ нанесла значительный урон «Ан-Нусре» в Хаме, в Дамаске уничтожен командир «Файлак ар-Рахман»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 20 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ нанесла значительный урон «Ан-Нусре» в Хаме, в Дамаске уничтожен командир «Файлак ар-Рахман»

    На территории оазиса Восточная Гута продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Об этом сообщает военный источник в Twitter (@Montaserabozaid). По данным Telegram-канала (@hosienmortadapressnew), при столкновениях в Харасте уничтожен один из полевых командиров «Файлак ар-Рахман». Smart News Agency передает, что артиллерия правительственных войск ведет обстрел зон дислокации незаконных вооруженных формирований в районе Харасты и Мадиры.

    ВВС Израиля нанесли ряд ударов по городу Бейт Наим. Об этом пишет на своем сайте информационное агентство Smart News Agency.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 20 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ нанесла значительный урон «Ан-Нусре» в Хаме, в Дамаске уничтожен командир «Файлак ар-Рахман»

    На северо-востоке провинции Алеппо отмечаются перестрелки между протурецкой Сирийской свободной армией (ССА) и курдскими отрядами ополчения. Almanar News передает заявление командования Демократических сил Сирии (SDF), что около 90 боевиков ССА перешли на сторону курдов. Также информационное агентство пишет, что в городе Азаз ССА арестовала нескольких боевиков, пытавшихся заминировать автомобиль одного из командиров антиправительственного формирования.

    В городе Аль-Баб прогремел взрыв, сообщает Almanar News. По данным информационного агентства, в результате инцидента ранено несколько боевиков «свободной армии».

    Провинция Даръа

    Сирия новости 20 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ нанесла значительный урон «Ан-Нусре» в Хаме, в Дамаске уничтожен командир «Файлак ар-Рахман»

    На западе провинции Даръа продолжаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству»1. По данным информационного агентства Almanar News, в эпицентре противостояния между «свободной армией» и радикальными исламистами находятся районы Адван и Аль-Бакар.  Ранее сообщалось, что бои между ССА и ИГИЛ1 разворачивались в окрестностях населенных пунктов Джиллен и Хейт. Накануне террористы «Джейш Халид Ибн аль-Валид» организовали взрыв в районе Аль-Андалуси города Нава. По данным местных источников, мирные жители не пострадали в результате инцидента.  

    Провинция Хама

    Сирия новости 20 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ нанесла значительный урон «Ан-Нусре» в Хаме, в Дамаске уничтожен командир «Файлак ар-Рахман»

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает продвигаться на северо-востоке провинции Хама. Almanar News сообщает, что радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» попытались контратаковать позиции правительственных сил на фронте деревни Аль-Шакусия. По данным информационного агентства, в результате столкновения САА при поддержке российской авиации ликвидировала несколько десятков боевиков «Джебхат ан-Нусры»1.

    Неизвестные боевики открыли огонь по населенному пункту Аш-Шариа в северо-западной части региона. Информационное агентство Almanar News пишет, что в результате обстрела боевиков погиб мирный житель поселения, еще один человек получил ранения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #исламское государство #саа #даръа #тахрир аш-шам
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