В «Анжи» считают, что судья повлиял на исход матча с «Локомотивом»

Махачкала, 20 ноября. В футбольном клубе «Анжи» уверены, что арбитр, обслуживавший матч 17-го тура чемпионата России по футболу (РФПЛ) против столичного «Локомотива», допустил грубейшую ошибку в пользу московского коллектива. Об этом сообщается в микроблоге клуба социальной сети Twitter.

на 70-й минуте матча "Анжи"-"Локомотив" арбитр Алексей Сухой не назначил очевидный 11-метровый удар в ворота гостей за удар локтем Игнатьевым в лицо Прудникова #АнжиЛоко pic.twitter.com/WzmMnbMPXh — ФК «Анжи» (@fc_anji) November 19, 2017

Как отметили представители махачкалинского клуба, судья должен был назначить 11-метровый в ворота красно-зеленых на 70-й минуте встречи, пишет «Свободная пресса».

В микроблоге опубликовано видео эпизода, на котором, как считают в клубе, зафиксировано, как хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев наносит намеренный удар локтем в голову нападающему «Анжи» Александру Прудникову прямо на глазах у арбитра Алексея Сухого.

Напомним, матч между «Анжи» и «Локомотивом» завершился победой гостей с минимальным счетом 1:0.