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В «Анжи» считают, что судья повлиял на исход матча с «Локомотивом»
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    В «Анжи» считают, что судья повлиял на исход матча с «Локомотивом»

    11:57  20 Ноября 2017
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    В «Анжи» считают, что судья повлиял на исход матча с «Локомотивом»

    Махачкала, 20 ноября. В футбольном клубе «Анжи» уверены, что арбитр, обслуживавший матч 17-го тура чемпионата России по футболу (РФПЛ) против столичного «Локомотива», допустил грубейшую ошибку в пользу московского коллектива. Об этом сообщается в микроблоге клуба социальной сети Twitter.

    Как отметили представители махачкалинского клуба, судья должен был назначить 11-метровый в ворота красно-зеленых на 70-й минуте встречи, пишет «Свободная пресса»

    В микроблоге опубликовано видео эпизода, на котором, как считают в клубе, зафиксировано, как хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев наносит намеренный удар локтем в голову нападающему «Анжи» Александру Прудникову прямо на глазах у арбитра Алексея Сухого.

    Напомним, матч между «Анжи» и «Локомотивом» завершился победой гостей с минимальным счетом 1:0.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #локомотив #махачкала #анжи #арбитр #пенальти
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