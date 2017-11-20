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ВКС РФ получили партию из пяти учебных вертолетов «Ансат»
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    ВКС РФ получили партию из пяти учебных вертолетов «Ансат»

    11:59  20 Ноября 2017
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    ВКС РФ получили партию из пяти учебных вертолетов «Ансат»

    Москва, 20 ноября. Партия новых учебных вертолетов «Ансат-У» прибыла в Военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина.

    Департамент информации министерства обороны России сообщил, что партия вертолетов поступила в распоряжение ВКС РФ в Саратовской области. Летный и инженерно-технический состав учреждения выполнил весь комплекс мероприятий по приему техники на заводе-изготовителе. Специалисты проверили работу всех систем техники в различных режимах в воздухе и на земле.

    Отмечается, что в текущем году запланирована поставка еще одной партии «Ансат-У» в Воздушно-космические войска России. Академия рассчитывает получить в ближайшее время десять вертолетов данного типа для обучения курсантов. «Ансат» является легким многоцелевым вертолетом, который может быть оперативно трансформирован в грузовой или пассажирский вариант.

    ВКС РФ получили партию из пяти учебных вертолетов «Ансат»

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #вертолет #ансат #академия
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