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Советник Трампа научит власти Харькова следить за правопорядком
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    Советник Трампа научит власти Харькова следить за правопорядком

    12:09  20 Ноября 2017
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    Советник Трампа научит власти Харькова следить за правопорядком

    Киев, 20 ноября. Советник президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани презентует наработки по улучшению сферы безопасности в Харькове. Для этого бывший мэр Нью-Йорка специально прибыл с визитом во второй крупнейший город Украины. 

    «Первое, о чем мы будем говорить, — это вещи, которые привнесут больше безопасности, об основах, которые нужно создать для улучшения правопорядка в городе. Будем делиться опытом Нью-Йорка в работе полиции и ее взаимодействии с городской властью», — приводит официальный сайт харьковского городского совета заявление Джулиани.

    Отметим, в поездке на Ураину бывшего мэра Нью-Йорка сопровождают сотрудники компании Guliani Security & Safety, занимающейся безопасностью. Американских гостей в аэропорту Харькова встретили градоначальник Геннадий Кернес, его первый заместитель, а также руководители департаментов горсовета.

    Напомним, Харьков традиционно является одним из самых криминогенных городов Европы. В 2017 году он вошел в десятку самых опасных городов Старого Света.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #харьков #преступность #джулиани
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