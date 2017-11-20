Советник Трампа научит власти Харькова следить за правопорядком

Киев, 20 ноября. Советник президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани презентует наработки по улучшению сферы безопасности в Харькове. Для этого бывший мэр Нью-Йорка специально прибыл с визитом во второй крупнейший город Украины.

«Первое, о чем мы будем говорить, — это вещи, которые привнесут больше безопасности, об основах, которые нужно создать для улучшения правопорядка в городе. Будем делиться опытом Нью-Йорка в работе полиции и ее взаимодействии с городской властью», — приводит официальный сайт харьковского городского совета заявление Джулиани.

Отметим, в поездке на Ураину бывшего мэра Нью-Йорка сопровождают сотрудники компании Guliani Security & Safety, занимающейся безопасностью. Американских гостей в аэропорту Харькова встретили градоначальник Геннадий Кернес, его первый заместитель, а также руководители департаментов горсовета.

Напомним, Харьков традиционно является одним из самых криминогенных городов Европы. В 2017 году он вошел в десятку самых опасных городов Старого Света.