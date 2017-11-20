Ученые выяснили, как мытье посуды влияет на здоровье

Нью-Йорк, 20 ноября. Американские ученые выяснили, что работа по дому, в том числе и мытье посуды, могут продлить жизнь человека.

Эксперты провели исследование при участии шесть тысяч женщин в возрасте от 65 до 99 лет, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на Journal of the American Geriatriсs Society.

Ученые следили за состоянием здоровья представительниц слабого пола с помощью специальных приборов. В результате выяснилось, что женщины, которые активно занимаются физкультурой, снизили свою смертность на 12%, а те, кто постоянно убирался дома — на 39%.

Под работой на дому, в частности, подразумевается мытье посуды, уборка пола, вынос мусора, походы в магазин на свежем воздухе, передают «Дни.ру».