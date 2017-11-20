Трое бойцов ВСУ погибли в воинской части в Донбассе

Киев, 20 ноября. В одной из воинских частей в зоне военной операции в Донбассе произошел несчастный случай: по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с печным оборудованием погибли трое украинских военных.

Как говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в социальной сети Facebook, инцидент произошел 19 ноября в воинской части, выполняющей боевые задачи на донецком направлении.

«По предварительной информации, происшествие произошло в результате неосторожного обращения с печным оборудованием», — указано в сообщении.

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, на месте ЧП работают представители военной прокуратуры и оперативная группа военной службы правопорядка. Выясняются причины инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины почти 40 раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе.