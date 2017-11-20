Мужчины или женщины: ученые рассказали, кто без труда определяет фальшивые улыбки
Джэксон (Миссисипи, США), 20 ноября. Научные сотрудники из The University of Southern Mississippi рассказали, какой тип людей без труда определяет поддельные улыбки. Материалы исследования опубликованы в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.
По словам автора исследования Дональда Сакко, ему всегда было интересно, как информация, передаваемая лицами, способна помочь людям в решении проблем, связанных с выживанием и размножением.
Профессор отметил, что высокая степень чувствительности к информации с лица (эмоции — Прим.ред.) может быть эффективным способом для определения мотивов собеседника, пишет Planet Today.
В эксперименте участвовали 62 мужчины и 87 женщин, в ходе исследования эксперты устанавливали, считают ли респонденты мир опасным местом и проверяли, насколько хорошо они могут различать настоящую и фальшивую улыбки.
В результате оказалось, что женщины, которые рассматривали мир как более опасное место лучше определяют искренность улыбки противоположного пола.
«Для женщин хронические и выраженные убеждения, что окружающая среда связывает высокую степень межличностной угрозы, предсказывает большую способность использовать образы воздействия на лице, чтобы определить безопасных партнеров», — подчеркнул профессор.
Ранее ученые из США узнали секрет идеальной улыбки.