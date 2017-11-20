Баку, 20 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не использовать террористов в Сирии как попутчиков для достижения сиюминутных целей.

Об этом глава российской дипломатии заявил в ходе встречи со слушателями Дипломатической академии Азербайджана.

«Азербайджан и Россия выступают за то, чтобы борьба с терроризмом велась без двойных стандартов», — цитирует слова министра ТАСС.

Лавров также подчеркнул, что в Сирии происходят случаи, когда «террористов используют в качестве попутчиков для каких-то сиюминутных целей».

Ранее сообщалось, что Путин передал через Лаврова теплые приветы главе Азербайджана. Напомним, что главы РФ и Азербайджана встречались 1 ноября в Тегеране. В ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым Лавров заявил, что Москва привержена выполнению всех договоренностей с Баку. Кроме того, глава МИД РФ заявил, что Путин с удовольствием вспоминает встречу с главой Азербайджана.