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Лавров призвал не использовать террористов в Сирии как попутчиков
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    Лавров призвал не использовать террористов в Сирии как попутчиков

    11:41  20 Ноября 2017
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    Лавров призвал не использовать террористов в Сирии как попутчиков

    Баку, 20 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не использовать террористов в Сирии как попутчиков для достижения сиюминутных целей.

    Об этом глава российской дипломатии заявил в ходе встречи со слушателями Дипломатической академии Азербайджана.

    «Азербайджан и Россия выступают за то, чтобы борьба с терроризмом велась без двойных стандартов», — цитирует слова министра ТАСС.

    Лавров также подчеркнул, что в Сирии происходят случаи, когда «террористов используют в качестве попутчиков для каких-то сиюминутных целей».

    Ранее сообщалось, что Путин передал через Лаврова теплые приветы главе Азербайджана. Напомним, что главы РФ и Азербайджана встречались 1 ноября в Тегеране. В ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым Лавров заявил, что Москва привержена выполнению всех договоренностей с Баку. Кроме того, глава МИД РФ заявил, что Путин с удовольствием вспоминает встречу с главой Азербайджана.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #сирия #террористы #лавров #азербайджан
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