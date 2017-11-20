«Лига неудачников»: Косачев ответил на слова Туска о связи польской партии с Кремлем

Москва, 20 ноября. Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев назвал «лигой неудачников» европейских политиков, пытающихся списать на РФ свои промахи. Об этом, комментируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что партия «Право и справедливость» якобы связана с Кремлем, Косачев написал на своей странице в Facebook.

«Что их всех объединяет? То, что они — неудачники. Польша с ее европейской политикой, Великобритания — с Брекзитом, Испания — с Каталонией, прежние американские власти — с Трампом, Украина — с госпереворотом», — написал Косачев.

Он также подчеркнул, что политики, занимающиеся подобными инсинуациями, являются «политическими слабаками», не имеющими мужества признать собственную неправоту. Каждый новый «антироссийский вопль» представителей западных стран, подытожил глава Совета Федерации, означает пополнение в «лиге неудачников».