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Россия не может менять президентов США, иначе бы она владела всем миром — эксперт
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    Россия не может менять президентов США, иначе бы она владела всем миром — эксперт

    12:11  20 Ноября 2017
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    Конгресс США

    Расследование Конгресса США не выявило свидетельств «сговора» команды президента Дональда Трампа с Российской Федерацией. Об этом заявил председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Джейсон Чаффетц.

    Трампу точно не стоит расслабляться, даже после такого заявления, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

    Отвечая на вопрос журналистов в эфире телеканала Fox News о том, на каком этапе находится расследование «связей» Трампа с Россией, Чаффетц подчеркнул, что после появления показания министра юстиции Джеффа Сешнса был сделан «большой шаг вперед».

    «Он был эмоционален и настаивал на том, что не лгал. Я по-прежнему не вижу свидетельств обоснованности того, что утверждают демократы (сговора — прим. ред.)», — приводит ТАСС слова Чаффетца.

    Президент США Дональд Трамп

    Напомним, представители демократической партии обвиняют Сешнса в том, что во время слушаний в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры, он скрыл информацию о своих встречах с послом Российской Федерации в США. При этом американский министр отказался от участия в расследовании «сговора», чтобы не ставить под сомнение свою объективность.

    «Трамп находится под давлением очень мощных сил. Они пытаются сформировать из него тот образ президента, который им нужен и под который Трамп изначально не подходил. Ему постоянно посылают знаки того, что он останется на своем посту и не будет подвергаться процедуре импичмента только в том случае, если будет правильно выстраивать внутреннюю и внешнюю политику», — поясняет ситуацию эксперт.

    Собеседник ФАН также заявляет о том, что давление на американского президента ослабевает только в том случае, если он будет проводить «ту политику, которая больше похожа на политику Хиллари Клинтон».

    Кремль

    «Это подход ястребов, это подход санкций в отношении РФ, это подход усиления санкций в отношении ее союзников, это подход военного вмешательства. Сейчас совершенно очевидно, что те же США поддерживали и продолжают поддерживать определенные группы на Ближнем Востоке, которые ну ни как не дружественны ни Кремлю, ни его партнерам. Так что в данной ситуации можно смело говорить о том, что расслабляться Трампу точно не стоит. И он это сам прекрасно понимает», — продолжает Безпалько.

    Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ уверен, что отсутствие связей между лидером США и Россией было очевидным с самого начала и нынешнее заявление Чаффетца «погоды не сделает».

    «Ну не может Россия менять американских президентов, в противном случае она уже давно владела бы всем миром. В Москве могут быть заинтересованы в каком-то определенном кандидате, могут быть какие-то ожидания, но у нее нет такого мощного потенциала, чтобы менять президента США. Поэтому заявление об отсутствии связи Трампа с Россией ничего не изменит. По большому счету, для многих людей, которые ненавидят президента США — это не главное. Им на самом деле плевать, связан он с Москвой или нет, для них это просто инструментарий, чтобы в чем-то обвинить действующего президента, чтобы на него оказывать давление», — заключил Безпалько.

    МИД РФ

    В американском конгрессе ведутся независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента США. Аналогичным делом занимается ФБР. Москва называет обвинения в свой адрес «абсолютно голословными».

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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