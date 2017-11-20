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Житель Кургана заразился смертельной болезнью от съеденного барсука
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    Житель Кургана заразился смертельной болезнью от съеденного барсука

    11:26  20 Ноября 2017
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    Житель Кургана заразился смертельной болезнью от съеденного барсука

    Курган, 20 ноября. Житель Белозерского района Курганской области съел барсука и заразился трихинеллезом — паразитным заболеванием, которое поражает животных и людей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

    В последний раз случай трихинеллеза был зафиксирован в ноябре 2012 года у двух зауральцев. В октябре 2017 года ограничительные мероприятия по трихинеллезу были установлены в Варгашинском районе, отмечается в сообщении ведомства.

    Как отмечает Ura.Ru, инфицирование опасной болезнью происходит, когда человек употребляет сырое или недостаточно термически обработанное мясо домашней свиньи или диких животных, зараженных личинками трихинелл.

    Автор: Дима Оленин
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    #курган #барсук #болезнь
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